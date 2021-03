Demi Lovato dit que l’expérience de la toxicomanie lui a sauvé la vie

Elle a ajouté: « Je me suis tourné vers ces mécanismes d’adaptation parce que je souffrais vraiment tellement que je ne voulais pas mourir et que je ne savais pas quoi faire d’autre. »

Elle a dit: « J’ai parfois fait de mon mieux et maintenant que j’ai d’autres outils et d’autres ressources, je sais comment faire autrement et comment faire autrement pour ne plus avoir à recourir à ces comportements à nouveau. «