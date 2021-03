Demi Lovato dit que la consommation de drogue lui a sauvé la vie: explication des mécanismes d’adaptation malsains

Demi Lovato a courageusement révélé de nouveaux détails sur sa surdose de 2018 et ses lésions cérébrales consécutives. La chanteuse a récemment discuté de ses problèmes de santé mentale et de pensées suicidaires, s’engageant avec audace dans un dialogue qui ne fait que commencer à prendre de l’ampleur dans la conscience publique.

Ce faisant, elle utilise sa puissante plateforme pour sensibiliser davantage à plusieurs problèmes qui sont encore fortement stigmatisés et très controversés, notamment la toxicomanie, les idées suicidaires, la dépression et l’identité.

«De la même manière cela m’a presque tué, [drug use] m’a parfois sauvé la vie », a déclaré Lovato. « Parce qu’il y a eu des moments où j’ai eu affaire à des idées suicidaires. Et si j’avais avancé avec ça à ce moment-là, au lieu d’un autre mécanisme d’adaptation destructeur, je ne serais pas là pour raconter mon histoire. »

Lovato devrait être félicité pour son déménagement et félicité au ciel pour avoir brisé les barrières dans un acte de vulnérabilité qui pourrait potentiellement sauver des vies.

Bien qu’il y ait des leçons précieuses que nous pouvons tirer de son histoire en termes de découverte de ce qu’une personne peut faire si jamais elle se trouve face à une situation désespérée, nous devrions tous être conscients de ne pas manquer ce qui est sans doute le message le plus important qu’elle a dû transmettre.

L’abus de drogues n’est pas un mécanisme d’adaptation sain.

Les dangers des mécanismes d’adaptation malsains

La consommation de drogues ou d’alcool pour surmonter une situation difficile est connue sous le nom d’automédication. L’automédication est dangereuse et peut exacerber les symptômes de la maladie mentale.

Les gens s’engagent dans cette stratégie et dans d’autres stratégies d’adaptation inadaptées pour diverses raisons, telles que l’insécurité, les pressions sociales, le manque d’accès et une sensibilisation limitée. Lovato est dans le camp final, admettant qu’en grandissant, elle n’avait aucune idée de l’existence de voies d’accès pour des soins de santé mentale sûrs et efficaces. Ce n’est pas seulement l’histoire de Lovato, mais l’histoire de millions d’Américains qui croient qu’ils n’ont nulle part où se tourner.

Amy Dresner, auteur du mémoire sur la toxicomanie, « My Fair Junkie » et co-animateur du podcast Rehab Confidential, détaille le désespoir total qui peut envelopper quelqu’un dans les affres de l’automédication.

«Quand je suis tombé sur la méthamphétamine à 24 ans, après avoir lutté contre des idées suicidaires, une dépression sévère, une dépression nerveuse et un trouble de l’alimentation», dit Dresner, «je me suis dit:« D’accord, avec ce truc, je peux être sur la planète ».

« En tant que toxicomanes, nous ne voulons pas mourir. Nous ne voulons tout simplement pas souffrir atrocement. Et puis une fois que vous commencez à utiliser régulièrement, tout votre système cerveau / dopamine est détourné, votre cortex préfrontal s’arrête, et vous êtes dans cette prison psychologique et biologique dont il est extrêmement difficile de s’évader. «

En fait, jusqu’à 80% des personnes aux prises avec des troubles psychologiques ne demandent jamais d’aide ou sont incapables de l’obtenir. Cela représente un nombre écrasant de personnes, compte tenu du fait qu’un Américain sur cinq souffre de maladie mentale.

Ce sont des amis, des collègues, des parents, des voisins et, bien sûr, des célébrités. Être sous les projecteurs a son propre ensemble de défis uniques, dont beaucoup ont déjà été documentés en détail, en partie grâce aux efforts des célébrités elles-mêmes.

Vivant en quarantaine récurrente et récurrente pendant une pandémie, l’isolement qui en résulte que beaucoup ressentent est un terreau fertile pour le développement de mécanismes d’adaptation malsains.

L’isolement est un facteur de risque majeur de maladie mentale. Dans la nouvelle normalité des réunions Zoom et des horaires quotidiens monotones, notre sens du but et du lieu peut facilement devenir confus.

Depuis le début de la pandémie, 42% des adultes américains ont signalé des symptômes d’anxiété ou de dépression, et 11% admettent avoir eu des pensées suicidaires au cours du dernier mois. À l’heure actuelle, les principales causes d’incapacité aux États-Unis sont la maladie mentale et la toxicomanie.

Les données brossent un tableau difficile, mais aussi un récit définitif commence à émerger si les barrières dressées par la stigmatisation sociale lui permettent de se faufiler: la maladie mentale est normale.

Lutter contre un traumatisme est normal.

Il est normal de ne pas savoir vers qui se tourner.

Trop de gens se perdent dans une mer de négligence désespérée au sein d’un système qui jette rapidement une couverture étoilée sur toute faiblesse perçue.

Stratégies d’adaptation inadaptées et mécanismes d’adaptation sains

L’automédication avec des drogues et de l’alcool peut être l’une des stratégies d’adaptation les plus courantes vers lesquelles les gens se tournent, mais cela n’en fait pas une solution saine, même lorsque des personnes célèbres disent que cela leur a été utile.

Il est important de reconnaître qu’il existe à la fois des mécanismes d’adaptation inadaptés (parfois appelés négatifs ou malsains) et des mécanismes d’adaptation sains.

Certains obstacles auxquels les gens sont confrontés peuvent être surmontés avec des solutions simples. Pratiquer une meilleure hygiène de sommeil, faire de l’exercice régulièrement, organiser une nouvelle et / ou une cure de désintoxication sur les réseaux sociaux et adopter des habitudes saines comme la méditation peuvent atténuer le stress et équilibrer le bien-être émotionnel.

Dresner dit que les gens sont mal équipés pour ce genre de choses.

Nous sommes construits pour nous pencher sur l’autodestruction plutôt que sur des comportements d’auto-apaisement.

«Cela peut être de la méditation, de l’exercice ou aussi basique que se laver les cheveux, nettoyer sa maison, se faire masser, faire une sieste», dit-elle. « Sortir de la tête et être là pour quelqu’un d’autre est super aussi. L’action change les sentiments. Je n’attends pas que mes sentiments changent ou ne les laisse plus déterminer mes actions. Tout est question de régulation des émotions. »

D’autres défis peuvent nécessiter l’aide de professionnels. Et ce n’est pas grave – c’est à cela qu’ils servent.

Le domaine de la science médicale s’est frayé un chemin à travers les époques de l’histoire humaine pour développer les outils optimisés désormais disponibles pour traiter les troubles cognitifs.

Plus les gens profiteront des options de soins de santé mentale disponibles, moins il y aura de stigmatisation autour de la recherche d’un traitement efficace auprès de professionnels qualifiés.

L’aide professionnelle implique souvent une thérapie.

Il y a une idée fausse que la thérapie est un temps social glorifié, que l’on arrive simplement dans un bureau où les murs sont alourdis par des degrés décoratifs et se plaint, semaine après semaine, de tel ou tel collègue. Mais il s’agit d’une caricature télévisée d’un type de thérapie par la parole, dans un monde qui comprend de nombreuses options, telles que la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), la thérapie psychodynamique, la Gestalt-thérapie, l’art-thérapie, la psychothérapie contemplative et des dizaines d’autres.

Le but de la thérapie est le même que pour toute autre intervention médicale: développer et exécuter un plan de traitement aigu.

Souvent, les gens sont surpris de découvrir qu’il existe des plans stratégiques extrêmement spécifiques, session par session, qui peuvent être utilisés pour traiter plusieurs problèmes psychologiques.

Les produits pharmaceutiques, c’est-à-dire les médicaments prescrits par un médecin agréé, sont une autre option.

Le fait que tant de personnes choisissent de s’automédiquer est d’autant plus déchirant si l’on considère la disponibilité de médicaments thérapeutiques légitimes qui se sont avérés efficaces pour gérer les symptômes de nombreux problèmes de santé mentale courants.

Le problème est que de nombreuses personnes ont encore peur des pilules sur ordonnance; comme si, d’une manière ou d’une autre, les effets bien connus et potentiellement mortels de l’abus de drogues et d’alcool étaient un meilleur moyen de voyager.

La médecine moderne est une chose merveilleuse. Loin de créer des sacs de viande sans cervelle, des antidépresseurs et d’autres catégories d’aides en santé mentale sont conçus pour que la personne se sente comme elle-même. Même si, parfois, le bon ajustement est difficile à trouver et plusieurs médicaments doivent être essayés.

Malgré la suggestion de Lovato, intentionnelle ou non, que l’abus de drogues peut être un moyen légitime de prévenir le suicide, la voie la plus sûre pour les soins personnels consiste à créer un plan de traitement qui peut être supervisé par un clinicien expert avec des années d’expérience dans le domaine de la santé mentale. .

Une personne qui choisit de se doser avec des substances nocives peut se causer des dommages graves ou la mort.

Bien sûr, même les médicaments correctement prescrits peuvent faire l’objet d’abus, c’est pourquoi la plupart des thérapeutes exigent des séances régulières avec toute personne utilisant de tels médicaments.

La combinaison d’un plan de traitement d’antidépresseurs ou de médicaments contre l’anxiété avec une thérapie est une stratégie courante car elle permet à une personne aux prises avec un traumatisme profond ou d’autres problèmes de travailler sur les causes sous-jacentes de sa souffrance, car les médicaments les aident à maintenir l’équilibre émotionnel.

Cela peut être un travail extrêmement difficile, vous ratissant l’esprit sur les charbons et les cloques croissantes sur votre cœur. Mais cela en vaut la peine à la fin quand une personne trouve le pouvoir de reprendre sa vie.

Demi Lovato a peut-être trouvé une version du succès par des moyens dangereux, mais bien que nous soyons reconnaissants qu’elle soit dans un meilleur endroit maintenant, il est indéniable que la façon dont elle est arrivée là-bas a coûté cher.

Nous devrions apprécier le message qu’elle a pour nous, sans idolâtrer le messager à tel point que nous suivons aveuglément le chemin qu’elle a emprunté.

Remercions Lovato d’avoir donné à ceux qui luttent contre leur santé mentale une sorte de visibilité, de compréhension et de compassion qu’elle n’a jamais eue, pour avoir mis en lumière les progrès dont la société a besoin pour assurer la sécurité de ceux qui devraient y exister.

Si, comme tant d’autres, vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maladie mentale, demandez de l’aide. Trouvez un plan de traitement qui vous convient, afin que les leçons de Lovato ne deviennent pas les vôtres à donner un jour.

Pour une aide immédiate, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255 pour parler à quelqu’un qui sait exactement ce que vous vivez.

Vous pouvez également appeler la National Helpline de SAMHSA au 1-800-662-HELP (4357) ou envoyer un SMS « HELLO » au 741741 pour être connecté à la Crisis Text Line.

Kevin Lankes est le rédacteur principal de l’amour et de l’autonomisation chez YourTango. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press et d’innombrables blogs, pages Web et autres médias. Le trouver sur Twitter.