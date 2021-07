Demi a changé leurs pronoms en eux/eux en mai 2021.

Demi Lovato a dit que ce n’était pas grave si vous les méprisiez accidentellement.

Le chanteur de ‘Dancing With the Devil’ a révélé qu’ils n’étaient pas binaires en mai et a officiellement changé leurs pronoms en eux/eux. Demi a été énormément soutenue par leurs amis, leur famille et leurs fans, y compris la chanteuse Lizzo, qui a récemment corrigé les paparazzi après avoir abusé de Demi.

Demi a maintenant dit qu’ils comprenaient comment il est possible de se tromper lorsque quelqu’un a récemment changé de pronom. Demi a partagé un certain nombre de messages pour marquer la Semaine de sensibilisation non binaire, qui se déroule du 12 au 18 juillet. Le 14 juillet est en fait la Journée internationale des personnes non binaires et a été créée en 2012 pour sensibiliser aux problèmes rencontrés par les non-binaires. personnes à travers le monde.

Demi Lovato dit que ce n’est pas grave si vous les trompez accidentellement. Photo : Alamy, @ddlovato via Instagram

« Si vous me trompez de sexe, ce n’est pas grave », a écrit Demi sur Instagram. « Je me trompe parfois par accident ! C’est une transition énorme pour changer les pronoms que j’ai utilisés pour moi toute ma vie. Et c’est parfois difficile de s’en souvenir !

« Tant que vous continuez à essayer de respecter ma vérité, et tant que je me souviens de ma vérité, ce changement viendra naturellement. Je suis juste reconnaissant pour vos efforts pour essayer de me rappeler ce qui compte tant pour mon processus de guérison. »

Le message était sous-titré : « J’ai ressenti le besoin de publier ceci parce que je trouve souvent que le changement de pronoms peut être déroutant pour certains et difficile à retenir pour d’autres. Tout dépend de votre intention. Il est important pour moi que vous essayiez, mais si tu fais une erreur, n’oublie pas que je t’aime et continue. »

Demi a déjà parlé d’être compréhensif envers les personnes qui s’adaptent à leur transition, en particulier leur famille qui a fait un effort de conscience pour respecter leurs pronoms.

Dans une interview avec Audacy en juin, Demi a déclaré: « J’ai remarqué en particulier ma sœur aînée Dallas – je l’ai remarquée en utilisant » eux « et » ils « et cela me réchauffe vraiment le cœur que les gens essaient. Mon les amis ont eu un peu plus de mal à s’y habituer, en fait.

« Juste parce que je pense que tes amis sont ceux à qui tu es le plus susceptible d’être, ‘Biiitch !’. Je me dis, écoute, tu peux toujours m’appeler ‘pute’. »

Demi a poursuivi: « Il y a des moments où je devrais peut-être choisir. J’ai eu cette conversation avec quelqu’un – j’étais au Texas et je me suis dit: » Est-ce que cela fait de moi une cow-girl ou un cow-boy?’ J’étais comme, ‘Je ne veux pas être une vache humaine.’ Alors je vais juste y aller avec une cow-girl.' »

