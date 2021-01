Demi Lovato claque les stars de TikTok qui voyagent et font la fête au milieu de la pandémie

Récemment, plusieurs influenceurs ont été repérés en vacances ignorant les règles des coronavirus dans des endroits comme Miami et Tulum.

Demi Lovato a critiqué des personnes célèbres qui ignorent la gravité de la pandémie et continuent de faire la fête et de voyager.

Depuis que la pandémie de coronavirus a éclaté pour la première fois, les gouvernements du monde entier ont mis en place des restrictions de verrouillage et il a été conseillé aux gens de rester chez eux et de s’abstenir de socialiser pour aider à sauver des vies. Le COVID-19 a toujours un impact sérieux sur de nombreux pays et le respect des règles est plus important que jamais. Cependant, cela n’a pas empêché certains influenceurs de les casser.

Récemment, des stars de TikTok ont ​​posté des vidéos d’elles-mêmes faisant la fête à l’étranger et maintenant Demi Lovato les a appelées.



Demi Lovato claque les stars de TikTok en ignorant le coronavirus et en faisant la fête à l'étranger.

Hier (5 janvier), Demi Lovato a profité de ses histoires Instagram pour publier un mème critiquant les influenceurs pour avoir voyagé et fait la fête au milieu de la pandémie. Le mème viral est une photo dans laquelle un joueur de Tuba (étiqueté « influenceurs ») couvre le visage de quelqu’un (étiqueté « tout le monde essayant d’être de bonnes personnes ») avec le Tuba (étiqueté « histoires Instagram faisant la fête à Tulum et Miami »).

Demi a ensuite ajouté: « Juste curieux … qu’est-ce que vous foutez? »

En plus de voyager à Tulum et Miami, des stars de TikTok telles que Avani Gregg, Noah Beck, Charli D’Amelio, Dixie D’Amelio, Lil Huddy et Nikita Dragun ont toutes été aperçues en vacances aux Bahamas.

Demi n’est pas non plus la seule star à interpeller les influenceurs pour leur comportement. L’année dernière, Ariana Grande a appelé les stars de TikTok qui faisaient la fête au lieu de rester à la maison pendant l’été et Dixie D’Amelio a même admis qu’elle avait raison. Billie Eilish a également appelé les gens qui ignorent les règles.

Qu’est-ce que tu penses? Les influenceurs sont-ils irrespectueux?

