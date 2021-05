Demi Lovato chassera des OVNIS dans des docu-séries non identifiées sur Peacock

Demi Lovato se lance officiellement dans le secteur des ovnis. La pop star nominée aux Grammy Awards s’est associée à Peacock pour Non identifié, une toute nouvelle série documentaire qui verra Lovato prendre en charge les fonctions d’hébergement. Lovato a annoncé l’émission sur Instagram, en disant ce qui suit.

« Surprise !!! Je prends la route pour une aventure hors du commun pour mon nouveau spectacle Unidentified et je vous emmène les gars pour la balade. Bientôt à Peacock !! J’ai hâte de partagez plus. «

La série en quatre parties non scénarisée sera diffusée sur Peacock, le service de streaming lancé par NBCUniversal l’année dernière. Demi Lovato n’est pas seulement un visage célèbre pour le spectacle. Elle est une «vraie croyante» et «espère convaincre ses amis, sa famille et ses millions de fidèles que non seulement il y a des êtres intelligents au-delà de la Terre, mais qu’ils sont déjà là». Peacock a également publié une brève description de l’émission, qui se lit comme suit.

« Non identifié avec Demi Lovato suit Lovato et son meilleur ami sceptique Matthew et sa soeur Dallas, alors qu’ils aident à découvrir la vérité sur le phénomène OVNI. Tout en consultant des experts de premier plan, Demi, Dallas et Matthew enquêteront sur les récentes rencontres de témoins oculaires, découvriront des rapports secrets du gouvernement et effectueront des tests sur des points chauds OVNI connus. «

Demi Lovato n’a pas gardé secret ses soupçons d’OVNI. Elle s’était précédemment rendue sur Instagram en octobre pour révéler qu’elle avait passé du temps à Joshua Tree avec le Dr Steven Greer. Il prétend être l’une des principales autorités mondiales sur le sujet des ovnis et des extraterrestres. À l’époque, Lovato a déclaré ce qui suit.

« Si nous devions amener 1% de la population à méditer et à entrer en contact, nous forcerions nos gouvernements à reconnaître la vérité sur la vie extraterrestre parmi nous et à changer nos habitudes destructrices détruisant notre planète. »

Les ovnis font partie de la conscience publique depuis des décennies. Diverses observations au fil des ans continuent de générer des spéculations sur l’existence de la vie au-delà de la Terre. Le gouvernement a parfois reconnu l’existence d’ovnis, mais pas de vie extraterrestre. Les observations d’OVNIS ont également augmenté en 2020, car de nombreuses personnes dans le monde étaient en lock-out. Cela devrait donc fournir beaucoup de carburant à Demi Lovato avec cette série.

Cela ajoute encore un autre projet majeur à l’ardoise de Demi Lovato. Elle devrait également jouer dans une série comique intitulée Faim, qui se dirige également vers Peacock. Pendant ce temps, Peacock tente de rivaliser avec Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney + et plus encore dans le jeu en streaming. Donc, tout avantage qu’ils peuvent obtenir est un plus. Peacock a déjà l’avantage d’offrir un niveau gratuit, ce que de nombreux services de streaming premium n’ont pas.

Les producteurs exécutifs de la série incluent Lovato, Scooter Braun, Scott Manson, Allison Kaye, JD Roth, Adam Greener, Sara Hansemann et Andrew Nick. Non identifié avec Demi Lovato n’a pas encore de date de première fixée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles.

Sujets: OVNI