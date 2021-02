Demi Lovato a subi trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque lors d’une surdose presque mortelle

Demi a également subi des lésions cérébrales après l’overdose.

Demi Lovato a parlé de sa surdose presque fatale dans son nouveau documentaire Demi Lovato: Danser avec le diable, révélant qu’elle a subi trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque.

En juillet 2018, Demi a été transportée d’urgence à l’hôpital après que les services d’urgence ont été appelés à son domicile à la suite d’une surdose d’opioïdes. Le chanteur «Sober» avait souffert de toxicomanie dans le passé et avait malheureusement rechuté. Elle n’a jamais donné publiquement beaucoup de détails sur ce qui a réellement conduit à cette nuit-là, mais elle en a parlé dans son nouveau documentaire.

Le mercredi 17 février, la bande-annonce de la série YouTube en quatre parties a été abandonnée le 23 mars. Les images choquantes montrent Demi en train de faire la fête et de prendre un verre, annonçant ses fiançailles de courte durée avec Max Ehrich et incluant des apparitions d’elle. membres de la famille et amis proches.

LIRE LA SUITE: Demi Lovato claque les stars de TikTok qui voyagent et font la fête au milieu de la pandémie



Demi Lovato a subi trois accidents vasculaires cérébraux et une crise cardiaque. Image: Rich Polk / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via , YouTube Originals

« J’ai eu trois accidents vasculaires cérébraux. J’ai eu une crise cardiaque. Mes médecins ont dit que j’avais cinq à dix minutes de plus », a-t-elle déclaré dans la bande-annonce. Il a également montré Demi allongé sur un lit d’hôpital alors qu’il était connecté à une intraveineuse.

La mère de Demi, Dianna De La Garza, a été montrée en disant: « Nous regardons tout son sang sortir de son corps dans une machine. » Alors que son ami, l’acteur Matthew Scott Montgomery, a ajouté: « Parlons-nous d’héroïne? Faisons-nous ça? »

Elle a poursuivi: « J’ai eu beaucoup de vies. Je suis comme un chat, vous savez? Je suis sur ma neuvième vie. Je suis prête à recommencer à faire ce que j’aime, c’est-à-dire faire de la musique. Je Je ne vis pas ma vie pour les autres, leurs titres ou leurs commentaires sur Twitter. «



La mère de Demi, Dianna De La Garza. Image: YouTube Originals

Dans une nouvelle interview avec People, Demi a également expliqué en détail comment la surdose lui avait laissé des dommages durables. Elle a déclaré: «J’ai eu des lésions cérébrales et j’en subis encore aujourd’hui les effets. Je ne conduis pas de voiture, car j’ai des angles morts sur ma vision.

« Et j’ai aussi, pendant longtemps, eu du mal à lire. C’était un gros problème quand j’ai pu lire un livre, ce qui était comme deux mois plus tard, parce que ma vision était si floue. »

fvcking des dommages au cerveau … elle ne pouvait pas voir … 3 coups … une crise cardiaque … 5-10 minutes à vivre et tu veux me dire que demi lovato n’est pas un putain de guerrier ?? cette femme était proche de voir Dieu. s’il vous plaît, personne ne me touche. – kris ♡ (@mizzdmetria) 17 février 2021

Heureusement, Demi semble être dans un bien meilleur endroit et attend avec impatience l’occasion de enfin remettre les pendules à l’heure. Elle a poursuivi: « Je suis tellement fière de la personne que je suis aujourd’hui. Et je suis tellement fière que les gens puissent le voir dans ce documentaire et je ne pourrais pas être plus reconnaissante d’avoir quelqu’un à mes côtés. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂