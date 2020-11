Demi Lovato a prévu de sortir son 7e album en 2020: «  Dieu merci, je ne l’ai pas fait  »

La chanteuse Demi Lovato a lancé six albums studio populaires au cours de la première décennie de sa carrière. Le temps l’a passée de la pop star adolescente à la musicienne adulte, et ses fans dévoués (qui s’appellent eux-mêmes Lovatics) ont hâte de voir la suite. Voici pourquoi elle a décidé de retarder son septième album très attendu.

Demi Lovato est un chanteur nominé aux Grammy Awards

Je n’arrive toujours pas à croire que j’ai été NOMINÉ POUR UNE GRAMMÉE…. vous ne savez pas à quel point je suis incroyablement reconnaissant et heureux … wow … #pince moi – Demi Lovato (@ddlovato) 6 décembre 2016

Lovato a commencé sa carrière dans la musique tout en travaillant sur Disney Channel à l’adolescence. Son premier album, N’oublie pas, est sorti en 2008, et rapidement suivi par son deuxième album, On y va encore une fois, en 2009. Viennent ensuite les années 2011 Ininterrompu et 2013 Demi, qui ont tous deux fait leurs débuts dans le top 5 du classement Billboard 200.

Mais c’est le cinquième album de Lovato qui a vraiment montré sa puissance de star. Sur de soi (sorti en 2015) a valu à l’artiste sa première nomination aux Grammy Awards, pour le meilleur album pop vocal. Lovato a suivi avec 2017’s Dis moi que tu m’aimes, dirigée par son single le plus populaire à ce jour, « Sorry Not Sorry ».

Elle est revenue avec de la nouvelle musique en 2020

Lovato a sorti sa dernière chanson pendant près de deux ans, «Sober», en juin 2018, quelques semaines à peine avant d’être hospitalisée pour une overdose de drogue. Elle a passé les mois suivants à l’abri des projecteurs. Lovato est revenu au théâtre en 2019, filmant un arc invité sur Volonté et grâce et un rôle dans le film Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu.

Fin 2019, Lovato a disparu des réseaux sociaux, annonçant qu’elle reviendrait en 2020 en chantant. Elle a tenu cette promesse en interprétant «Anyone» aux Grammy Awards 2020 et en chantant l’hymne national au Super Bowl. Elle a sorti des singles tels que «I Love Me» et «Commander in Chief» cette année.

Lovato explique pourquoi elle n’a pas sorti son septième album

Alors que les fans sont désespérés pour un album complet, Lovato admet que 2020 a été «une montagne russe». Et ses plans devaient changer. «Le début de l’année a commencé, j’étais sur la bonne voie pour avoir une carrière mouvementée et je prévoyais mon retour, en sortant un album», a-t-elle déclaré. Aujourd’hui l’hôte Jenna Bush Hager.

« Honnêtement, ce que je peux dire, c’est que Dieu merci, je n’ai pas sorti l’album quand je le voulais parce que j’avais tellement à vivre », a poursuivi Lovato. «Je pense que la chose la plus importante que j’ai apprise est à quel point je suis d’accord avec moi-même et que je m’aime», a-t-elle ajouté, faisant peut-être référence à sa relation de courte durée avec l’acteur Max Ehrich.

Ce qu’elle a dit précédemment sur l’album

Demi Lovato se produit aux 62ème prix GRAMMY annuels le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. | John Shearer / Getty Images pour The Recording Academy

Lovato a taquiné l’album dans un profil d’avril 2020 de Harper’s Bazaar. «Mon album est enfin le lieu où je peux mettre les choses au clair sur tout», a-t-elle déclaré à propos de son overdose, dont elle n’a pas parlé publiquement. À l’époque, elle a indiqué qu’il serait publié plus tard dans l’année.

Le mois suivant, Lovato a déclaré sur le podcast Emo Nite Ride ou Cry que l’album était «toujours dans l’air». « J’espère que bientôt, je serai en mesure de reprendre l’enregistrement », a-t-elle déclaré aux animateurs. Lovato a également déclaré qu’elle et le manager Scooter Braun avaient décidé de « mettre plus de ballades là-dedans » que prévu initialement.