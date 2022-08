Demi Lovato a changé ses pronoms d’eux / eux et dit que le genre est fluide

Demi Lovato a révélé qu’elle ne s’identifiait plus aux pronoms eux/eux.

La chanteuse a précédemment expliqué comment son expression de genre et son identité n’étaient pas binaires, ce qui signifiait qu’elles ne relevaient pas de la catégorie masculine ou féminine.

Depuis, elle s’est ouverte sur la façon dont cette identité est encore fluide, mais elle se penche maintenant davantage sur le féminin et, par conséquent, elle utilise de nouveaux pronoms.

Cela a poussé la jeune femme de 29 ans à révéler sa nouvelle identité.

« Ouais, alors, ils/elles sont… j’ai en fait adopté à nouveau les pronoms d’elle/d’elle », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté: « Pour moi, je suis une personne tellement fluide que, surtout l’année dernière, j’avais l’impression que mon énergie était équilibrée dans mon énergie masculine et féminine, de sorte que lorsque j’étais confrontée au choix d’entrer dans une salle de bain et que cela dit ‘femmes’ et ‘hommes’, je n’avais pas l’impression qu’il y avait une salle de bain pour moi parce que je ne me sentais pas nécessairement femme.

« Je ne me sentais pas comme un homme. Je me sentais juste comme un humain. »

« C’est ce qu’ils / eux représentent pour moi. Il s’agit simplement de se sentir humain au plus profond de soi.

« Récemment, je me sens plus féminine, et je l’ai donc de nouveau adoptée.

« Mais je pense que ce qui est important, c’est que personne n’est parfait. Tout le monde confond les pronoms à un moment donné, et surtout quand les gens apprennent. C’est juste une question de respect. »

Lorsqu’elle a révélé au monde en mai de l’année dernière qu’elle adoptait les pronoms ils / eux, elle a expliqué comment le changement lui avait permis de « se sentir plus authentique et fidèle à la personne que je connais et que je découvre encore ».

Elle était honnête sur le concept que son voyage de découverte de soi était nouveau, excitant et déroutant.

Lovato a même expliqué comment elle se méprenait parfois.

Elle a dit à ses abonnés que ce n’était pas grave s’ils se trompaient de temps en temps sur les pronoms ils/eux.

« C’est une énorme transition de changer les pronoms que j’ai utilisés toute ma vie. Et c’est parfois difficile de s’en souvenir », a-t-elle déclaré.

« Tant que vous continuerez à essayer de respecter ma vérité, et tant que je me souviendrai de ma vérité, le changement se fera naturellement.

« Je suis juste reconnaissant pour vos efforts pour essayer de vous souvenir de ce qui compte tant pour mon processus de guérison. »