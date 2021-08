Demi Lovato a appelé pour se produire dans un festival une semaine après avoir critiqué les festivaliers

Demi Lovato est apparue en tant qu’invitée surprise avec All Time Low au Sad Summer Fest ce week-end.

Demi Lovato fait face à des réactions négatives pour avoir joué au Sad Summer Fest sept jours après avoir appelé les gens à se rendre à des festivals.

La semaine dernière, Demi Lovato s’est rendue sur son compte Instagram pour critiquer les personnes qui se sont rendues à Lollapalooza alors que la pandémie de coronavirus est toujours en cours. Dans une story Instagram, Demi a posté une photo de la foule à Lollapalooza à Chicago (100 000 personnes étaient présentes) avec la légende : « ALLEZ TOUS !!! IL Y A TOUJOURS UNE PANDÉMIE !!! » et « oui cette photo est réelle. »

Cependant, une semaine plus tard, Demi a joué avec All Time Low au Sad Summer Fest et ils sont maintenant appelés pour cela.

Demi Lovato a appelé pour se produire au Sad Summer Fest avec All Time Low. Photo : REUTERS/Mario Anzuoni, @ddlovato via Instagram

Le samedi 7 août, All Time Low était en tête d’affiche du Sad Summer Fest et le groupe a invité Demi en tant qu’invité surprise à se joindre à leur set. Ensemble, Demi et le groupe ont interprété leur remix à succès de ‘Monsters’ en direct pour la toute première fois. Demi a même profité de leurs histoires Instagram pour célébrer en écrivant : « VOUS AVEZ TOUS ÉTÉ TELLEMENT AMUSANTS !!! MERCI DE M’AVOIR @ALLTIMELOW !

Les gens n’ont pas tardé à critiquer Demi pour son hypocrisie. Une personne a tweeté: « Je suis un grand fan de demi lovato, mais comment vont-ils critiquer Lollapalooza et assister à un concert sans précédent moins d’une semaine plus tard ». Un autre fan a ajouté: « Je trouve juste hypocrite d’appeler la foule de Lolla et ensuite d’aller jouer dans un autre festival. »

Pour ajouter à tout cela, Lollapalooza a en fait des directives plus strictes sur les coronavirus que Sad Summer Fest. Leur politique de santé COVID-19 exige que les participants fournissent une preuve de vaccination ou des résultats de tests négatifs récents pour entrer. En comparaison, Sad Summer Fest conseille simplement aux gens de se faire vacciner et tester.

All Time Low s’est également produit à Lollapalooza la semaine précédente.

Omfg, la cerise sur le gâteau de cette situation de Demi est le fait que All Time Low s’est produit à Lollapalooza le week-end dernier. AU REVOIR – rosie (@lilbitunholymc) 8 août 2021

En fait, j’aime bien les demi et je pense que c’est une bonne personne, mais je trouve juste hypocrite d’appeler la foule de Lolla et ensuite d’aller se produire dans un autre festival, même si ce n’est que pour une seule représentation, peu importe à quel point elle est plus petite ou plus grande. — gui 〄 (@ElectricGagax) 8 août 2021

DEMI LOVATO M’A APPELÉ POUR ALLER À LOLLA MAIS ILS ONT EFFECTUÉ AU SAD SUMMER FEST HIER JE NE PEUX PAS – fatima (@ukIive) 8 août 2021

Dans l’état actuel des choses, Demi n’a pas abordé le contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

