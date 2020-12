Demeo est un robot d’exploration de donjon ambitieux de Resolution Games

Les expériences de réalité virtuelle continuent de s’étendre et Jeux de résolution semble vouloir pousser cette frontière plus loin. Le studio a annoncé son prochain titre Demeo, une expérience RPG au tour par tour qui apporte des expériences de jeu sur table et de réalité virtuelle dans le même monde.

Demeo apparaît comme un titre de style MDN mélangé à une atmosphère numérique améliorée. les joueurs travaillent ensemble pour éliminer une variété d’ennemis tout en utilisant leur classe de personnage préférée pour se plonger dans des situations dangereuses. Ce jeu comprend des miniatures, des dés et des cartes pour émuler une expérience de jeu classique.

Il s’agit d’une version virtuelle de l’expérience RPG classique. Regardez comme les forces des ténèbres ont pris le contrôle des enfers et seuls les héros peuvent apporter la gloire nécessaire pour libérer la terre. Organisez une fête, car les joueurs en solo ne survivront probablement pas seuls.

C’est une terre sombre pleine de terreur et de trésors car les joueurs doivent entrer dans les catacombes de Demeo en tant que fête. Jouez dans une expérience coopérative, aventurez-vous dans les ténèbres et les profondeurs de la raison et préparez-vous à voir le résultat de chaque décision être condamné par quelques rôles de dés.

Il y a encore une tonne d’inconnues à propos de ce titre, mais la bande-annonce donne une bonne idée de ce qui pourrait se profiler à l’horizon. Des miniatures entièrement animées aux normes RPG de sélection de classe, ce titre semble pousser vers une expérience authentique du MDN.

Malgré le fait que ce titre pousse vers un cadre coopératif, il semble exploiter un noyau interne distinctement de table. Avec COVID poussant tant de joueurs du MDN vers une plate-forme numérique, des jeux comme celui-ci pourraient avoir un avenir facile au sein de la communauté RPG.

Pourtant, cela pourrait facilement être un échec, car les tentatives passées de transfert de jeux de style de table sur un support numérique ont été heureuses ou ratées. En raison de l’aspect communautaire, il est important qu’un jeu qui espère recréer une atmosphère de table ne dépasse pas l’aspect social de base qui rend les jeux formidables et imprévisibles.

Demeo peut très bien avoir une place dans le futur du jeu virtuel sur table. Les graphiques, les détails et l’immersion globale semblent ciblés facilement sur la possibilité future d’un environnement VR DND. Espérons que les développeurs pourront conserver une vue large et pousser leur récit de manière suffisamment forte pour qu’il respecte toujours le pouvoir du choix du joueur au combat.

Ce titre conviendra probablement aux adolescents et aux adultes. Le fait qu’il s’agisse d’une coop forcée pourrait facilement créer des environnements toxiques au sein de la communauté du jeu. Même dans les environnements de table standard, il n’est pas rare qu’un joueur pense que sa méthode de jeu est de loin la plus supérieure.

Demeo est prévue pour une sortie en VR le Vapeur quelque part en 2021.