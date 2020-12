Démarrage: ce qui s’est passé à la fin de la série coréenne Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Réalisé par Oh Choong-hwan, « Commencez »Est un drame coréen qui raconte l’histoire de Do-san, Ji-pyeong et Dal-mi, de jeunes entrepreneurs qui cherchent à matérialiser leurs projets virtuels ET à rivaliser pour réussir personnellement et professionnellement dans le monde féroce de la haute technologie.

Quand Seo Dal-mi perd tout, les supposées lettres de Nam Do-san étaient la seule chose qui l’accompagnait, c’est pourquoi quinze ans plus tard, elle a besoin de lui pour prouver à sa sœur Won In-jae qu’elle a tort.

Pour empêcher Dal-mi de découvrir ses mensonges, Ji-pyeong demande à Do-san de se faire passer pour le correspondant de Dal-mi. Bien qu’au début tout se passe bien et que la jeune femme semble très enthousiaste à propos de Do-san, les sentiments des trois personnages compliquent les choses et finalement la vérité est révélée.

Ji-pyeong résout tous les doutes de Dal-mi et lui avoue ses sentiments, mais elle est confuse par Do-san. Pendant ce temps, les entreprises des sœurs annoncent leurs projets et le jury choisit le programme de Dal-mi plutôt que celui d’In-jae. Cependant, les véritables intentions d’Alex Kwon avec Samsan Tech sont révélées plus tard.

Do-san et Dal-mi se sont séparés pendant un moment pour que chacun poursuive ses rêves (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DU «START UP»?

Après trois ans à San Francisco, les fondateurs de Samsan Tech retournent en Corée, et bien que cela puisse interférer avec leur approche de Dal-mi, Ji-pyeong recommande à Do-san de rejoindre le projet In-jae et Dal-. moi.

Bien que Ji-pyeong ait été le premier amour de Dal-mi et l’aime beaucoup, elle est toujours amoureuse de Do-san, alors son amie d’enfance fait un pas de côté et ne garde que les lettres et l’arbre comme partie d’un beau souvenir.

Dans le dernier chapitre de « Commencez», Ji-pyeong tente d’avertir Dal-mi des intentions du reporter Sang-su, mais lorsqu’il arrive au bureau, il s’étonne que la jeune femme gère la situation de la meilleure façon. Dans l’interview, Dal-mi suggère de mettre de côté la question du piratage et de se concentrer sur les responsables de la cyberattaque, les jumeaux qui ont précédemment rejoint leur concurrent Morning AI.

Plus tard, Do-san rend visite à Mme Choi, qui reconnaît que sa vue s’est détériorée et la remercie pour NoonGil. Le même jour, elle cherche Han Ji-pyeong pour lui assurer qu’elle sera toujours là pour lui. Lorsque Ji-pyeong lui dit qu’elle envisage de déménager, la vieille femme lui demande de ne pas

Après sa conversation avec Mme Choi, Han décide d’investir dans la société de M. Hong, PDG d’une entreprise qui aide les orphelins. Plus tard, Ji-pyeong rencontre Dal-mi dans l’ascenseur, et une conversation nostalgique les aide à retrouver leur amitié.

« CommencezCela se termine par In-jae se réconciliant avec sa grand-mère, les sœurs obtenant un bon investisseur, et par un saut dans le temps qui montre le succès que les jeunes ont obtenu.

À la fin de « Start Up », les protagonistes ont conquis leur entreprise et leurs rêves personnels (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU «START UP»?

Apparemment dans le dernier chapitre de la série de tvN Oui NetflixTrès probablement, l’histoire de ces jeunes entrepreneurs ne se poursuivra pas dans une deuxième saison; cependant, rien n’est encore confirmé.

La fin de « Commencez«Est une fin parfaite à la fiction qui s’est concentrée sur le chemin que Do-san, Ji-pyeong et Dal-mi ont suivi pour réaliser leurs rêves. Les trois d’entre eux ont grandi avec chaque épisode et problème auquel ils ont été confrontés jusqu’à ce qu’ils atteignent enfin leurs objectifs. Cependant, le succès du drame pourrait motiver les créateurs à élargir l’histoire.