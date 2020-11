DeMarcus Cousins ​​signera avec des fusées

DeMarcus Cousins ​​cherche un nouveau départ après des revers sur blessure.

La saison dernière, DeMarcus Cousins ​​a subi un revers brutal avant ce qui aurait été sa première saison avec les Lakers de Los Angeles. Cousins ​​était ravi de revenir sur le terrain, mais après avoir déchiré son ACL, il a dû rater toute la saison, laissant sa carrière NBA dans les limbes. Tout au long de la saison, Cousins ​​est resté en contact avec les Lakers de Los Angeles, ce qui a amené beaucoup à croire qu’il finirait par signer à nouveau avec l’équipe en agence libre. Vendredi, l’agence libre a officiellement commencé et de nombreux Cousins ​​s’attendaient à ce qu’ils reviennent aux Lakers. Selon Shams Charania de The Athletic, cependant, Cousins ​​a décidé d’aller ailleurs et devrait maintenant signer un contrat d’un an avec les Houston Rockets. Cela a été un cycle d’agence libre étrange pour les Rockets qui ont eu affaire à Russell Westbrook et James Harden. Les deux joueurs voudraient et espèrent être échangés avant la saison. Malgré cela, les Rockets ont déclaré qu’ils étaient plus que disposés à s’accrocher à leurs superstars et à continuer leurs affaires comme d’habitude. Cette signature de Cousins ​​est peut-être un indicateur que l’équipe veut convaincre Westbrook et Harden de rester. Bien que les problèmes de blessures de Cousins ​​soient préoccupants, on ne peut nier qu’il est un joueur efficace en bonne santé et si Harden et Westbrook restent d’une manière ou d’une autre, ces trois peuvent peut-être devenir un trio plus qu’efficace.