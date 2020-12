Demandes futures Le sac « Gushers »

Alimenté par les effets du sucre et de l’herbe, Future a pris une pause du studio pour offrir à Gushers une critique élogieuse – et un ultimatum.

Bien qu’un homme adulte vantant une vaste fortune et l’un des sons les plus influents du hip-hop, Future reste d’une simplicité rafraîchissante dans ses désirs. Comme beaucoup, il se contente de s’adonner aux plaisirs souvent associés à l’âge adulte, y compris la combinaison éprouvée qui a alimenté de nombreux cintreurs de fin de soirée et des séances de visionnage de films: la marijuana et les bonbons. Andrew Chin / Plus précisément Gushers, la collation aux fruits bien-aimée qui semble avoir laissé une impression durable sur l’auto-déclarée WIZRD, actuellement en train d’enregistrer un album qui peut ou non être Monstre 2. En fait, Future s’est récemment tourné vers Instagram pour donner à Gushers une bougie rougeoyante, exigeant qu’ils «lui envoient un chèque ou il fera ses propres PLUTOSNACKS». Tenant un sac de Gushers pendant qu’un banger futuriste joue en arrière-plan, Future continue à canaliser sa majeure en marketing interne. «Rend le goût de l’herbe mille fois meilleur», déclare-t-il. «Merci plus tard. Euh-euh. Il n’y a pas de va-et-vient. Je viens de vous donner une promotion gratuite. Gérez vos affaires avec moi. En d’autres termes, Future veut le sac, allant jusqu’à remettre à la société des bonbons un ultimatum voilé s’ils ne l’acquièrent pas. Maintenant, on ne sait pas si une collation de fruits théorique inspirée du futur constituerait une menace pour une institution aussi aimée que Gushers, mais il ne faut pas faire l’erreur de sous-estimer le rappeur d’Atlanta. Bien qu’il se soit peut-être déjà fait appeler Meathead, Future est tout sauf. Peut-être que Gushers devrait intervenir et ouvrir la porte à une conversation – la prochaine chose que nous savons, Future sera en passe de devenir le premier Willy Wonka du hip-hop.