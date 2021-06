Demander un permis d’apprenti à domicile : le Maharashtra proposera bientôt une option de test en ligne

09 juin 2021 17:48:43 IST

Le gouvernement du Maharashtra a publié deux directives aux 50 RTO de l’État, dont l’une permet aux gens d’obtenir une licence d’apprenti en passant un test à domicile en utilisant un mécanisme d’authentification basé sur Aadhaar, a déclaré un haut responsable. L’autre changement est que les concessionnaires peuvent enregistrer des véhicules non destinés au transport sans les amener physiquement aux bureaux régionaux des transports, a déclaré à PTI le commissaire aux transports du Maharashtra, Avinash Dhakane. Des responsables ont déclaré que le ministre en chef Uddhav Thackeray devrait inaugurer ces installations dans les deux à trois prochains jours.

Ces installations apporteront d’énormes avantages socio-économiques, réduiront la fréquentation des RTO, élimineront les agents illégaux et réduiront la corruption, tout en allégeant le fardeau du personnel et en faisant gagner du temps et de l’argent aux citoyens, a déclaré Dhakane.

Un autre responsable a déclaré que la notification du Centre sur l’utilisation de l’authentification basée sur Aadhaar pour 18 services différents, comme l’obtention d’une licence d’apprentissage, la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour des véhicules entièrement construits, etc., a été publiée en mars de cette année.

« Chaque année, le département des transports du Maharashtra délivre environ 20 licences d’apprentissage lakh et un nombre égal de voitures et de vélos dans la catégorie non-transport sont enregistrés dans l’État. Les modifications nécessaires ont été apportées par le National Informatics Center (NIC) dans les systèmes Vahan 4.0 et Sarathi 4.0 utilisés pour l’immatriculation des véhicules et la délivrance des permis de conduire dans tout le pays », a déclaré un responsable.

Conformément à la directive du gouvernement de l’État publiée mardi, ceux qui ont besoin d’un permis d’apprenti devront fournir leur numéro de carte Aadhar avant de passer un test en ligne à la maison.

« Après avoir regardé quelques vidéos en ligne sur la sécurité routière, on peut demander un test de permis d’apprenti, dans lequel il ou elle doit répondre correctement à au moins 60 pour cent des questions. Ceux qui réussissent le test peuvent alors imprimer eux-mêmes un permis d’apprenti , a déclaré un responsable.

Il a déclaré que le NIC avait également développé un système grâce auquel les médecins peuvent télécharger le certificat médical du demandeur dans un format prescrit, et pour cela, les médecins devront postuler en ligne auprès des RTO pour obtenir un identifiant et un mot de passe.

« Ceux qui ne préfèrent pas l’authentification Aadhaar peuvent suivre le processus existant pour obtenir une licence d’apprenti », a ajouté le responsable.

