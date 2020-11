Demande extrêmement élevée pour la PS5: le PDG de Sony Entertainment déclare que « absolument tout est épuisé »

PS5 de Sony a frappé le marché ces derniers jours. Cependant, cela n’a pas été facile et n’en a pas non plus. La console de nouvelle génération est venue sous forme de précommandes aux premiers acheteurs, bien que beaucoup aient dû attendre ou en manquer une pour le manque de Stock. Selon le PDG de Sony Entertainment lui-même, « Tout est vendu. Tout est absolument vendu ».





Dans une interview pour l’agence de presse russe TASS, Jim Ryan, PDG de Sony Entertainment, a fourni des détails sur le procès et le Stock de la PS5. Selon le, absolument tout le Stock disponible avant le lancement. Après avoir passé des mois à essayer d’augmenter au maximum la demande de la console, il dit maintenant qu’il fait tout ce qu’il peut pour augmenter l’offre afin de répondre à la demande.

Ils ne croient pas que le COVID-19 était un facteur décisif

«De toutes les choses que j’ai apprises cette année, l’une est que je ne prévoyais pas de faire un autre grand lancement de console au milieu d’une pandémie mondiale. […] »indique la tête de Sony. Malgré cela, n’aplatit pas le manque de Stock à la pandémie mondiale. Il dit que la façon dont ils ont mis la console sur le marché a peut-être légèrement varié et qu’ils auraient eu quelques unités supplémentaires, mais pas beaucoup. En d’autres termes, il garantit que l’absence de Stock Cela est dû à la popularité de la console et non aux difficultés de fabrication.

Un aspect curieux est celui de la production elle-même. Selon Jim Ryan, a dû donner des instructions aux techniciens d’usine en Asie par vidéoconférence du Japon et des États-Unis. Pour la fabrication d’un produit du calibre d’une console de nouvelle génération, il existe des documents techniques complets et détaillés avec toutes les instructions, mesures et processus. Cependant, il est également courant que les ingénieurs et les développeurs se rendent dans les usines pour vérifier et aider de première main avec les premières unités et leur assemblage. Cela ne semble pas avoir été le cas avec la PS5, mais cela a été fait à distance.

Quoi qu’il en soit, la PS5 a atteint les premiers utilisateurs ces derniers jours. Il n’y a pas de date pour le remplacement de Stock et nous verrons probablement progressivement comment le manque de Stock il diminue dans le monde. Le point clé est sans aucun doute ces semaines avant Noël, c’est-à-dire lorsqu’il y a plus de demande.

Un facteur qui a influencé est le réseau de scalpeurs cela à travers bots Ils ont réussi à mettre la main sur de nombreuses unités puis à les revendre. De nombreuses images sont apparues sur Reddit et Twitter montrant comment elles ont été fabriquées avec les consoles Sony et Microsoft, puis les revendues à des prix plus élevés (en fait avec le prix officiel, Sony perd même de l’argent). Disponible par exemple sur des plateformes comme StockX.

Via | Entrée et TASS