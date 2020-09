Demande de démocratisation: l’école de ballet humilie ses jeunes danseurs

Des allégations massives concernant un « climat de peur » à l’École nationale de ballet et à l’École d’art de Berlin circulent depuis des mois. Les experts nomment désormais les responsables et proposent des solutions.

Après des allégations internes d’humiliation et de menaces contre des enfants et des jeunes de la State Ballet School et de la School of Artistry, les experts appellent à une réforme fondamentale de l’institution d’élite de Berlin. L’école doit être démocratisée. Les étudiants, les parents et le collège devraient avoir leur mot à dire, dit le rapport d’expert. Pendant des années, les blessures mentales et physiques sont restées sans conséquences.

À l’école, fondée à Berlin-Est en 1951, les danseurs sont formés dès l’enfance. En 1991, il a fusionné avec l’École d’art. Entre autres, les experts recommandent de séparer le ballet de la jeunesse d’État de l’organisation scolaire et, par exemple, de rejoindre le Ballet d’État de Berlin. Selon le rapport du comité réuni par la sénatrice de l’éducation Sandra Scheeres, une compagnie de ballet est importante pour l’expérience scénique, mais pas nécessaire pour la réputation de l’école.

Les performances et les tournées avec le Ballet national de la jeunesse ont fait l’objet à plusieurs reprises de critiques internes. Les étudiants ont parlé d’heures de répétitions, pratiquement pas de pauses et de blessures. Les experts préconisent une meilleure formation des enseignants issus de la pratique de la danse sans formation pédagogique. Un concept de protection de l’enfance et des confidents sont également nécessaires. Dans l’ensemble, l’école n’a pas de concept de formation, le nombre d’étudiants qui ont quitté l’école sans qualification serait un désastre pour une autre institution, a déclaré le président de la Commission, Klaus Brunswicker. Le rapport suggère de renommer l’école École nationale de ballet et d’art.

« Beaucoup de forage et de stress physique »

Un centre d’échange mis en place pour enquêter sur les allégations s’est adressé à 267 victimes, dont 153 ont été directement consultées. La documentation ne donne aucun détail, mais de nombreuses déclarations des personnes touchées « sont tombées sous votre peau », a déclaré la psychologue Elke Nowotny. Les étudiants et les anciens ont fait état de «beaucoup d’exercice et de stress physique» avec des coups, des attaques verbales et des humiliations de la part des professeurs de danse. « C’est insupportable pour les enfants de 12 ou 13 ans », a déclaré Nowotny. Pendant des années, les élèves ont éprouvé une colère intérieure face aux conditions à l’école avec eux.

Face aux « doubles messages manipulateurs », aux insultes et à l’indifférence, le rapport parle d’un échec de la direction et de l’inspection des écoles. D’autres, cependant, ont pris l’école sous protection et ont rapporté des conditions auxquelles les danseurs professionnels ne pouvaient «que rêver». Des exigences élevées font partie d’une éducation en danse. La sénatrice de l’éducation Scheeres a déclaré qu’elle était « très choquée ». La réforme de l’école sera « un long processus », l’administration a déjà resserré le concept de protection de l’enfance à l’école. Le directeur et le chef du ballet des jeunes avaient été démis de leurs fonctions. La procédure est pendante devant le tribunal.