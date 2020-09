Demain Fabio Rovazzi arrive dans Call of Duty: comment l’avoir dans le rôle de l’opérateur Death

Les premiers indices et l’annonce officielle remontent à il y a une semaine, mais maintenant les débuts sont imminents: Fabio Rovazzi sera officiellement un personnage jouable dans Call of Duty: guerre moderne et zone de guerre, Les tireurs en ligne populaires d’Activision sur le thème de la guerre. Comme déjà prévu ces derniers jours, l’artiste et YouTuber italien prêteront les traits et la voix à l’opérateur Death qui fera partie du casting des protagonistes de la série.

Qui est l’opérateur Death, le personnage de Rovazzi dans Call of Duty

L’histoire de l’opérateur Death avait déjà été partiellement révélée par les développeurs il y a quelques jours déjà: le nouveau personnage répond officiellement au nom de Sergio Sulla et est un ancien soldat des forces spéciales du 1er régiment Col-Moschin avec un particulier passion pour les westerns spaghetti et en particulier pour les films de Sergio Leone. Dans le passé de Sulla, il y a un rêve brisé – celui de devenir un agent des forces de l’ordre – et un tempérament colérique et un uniforme sous lequel il a servi en Irak et en Libye avant de passer à la faction de la coalition dans Call of Duty.

Barbe négligée, chapeau de cowboy et poncho sur les épaules sont les hommages occidentaux qui accompagnent les traits de Rovazzi, qui a subi une séance d’interprétation caméra high-tech dans les studios de développement de jeux. Le résultat a ensuite permis aux développeurs de recréer numériquement le visage du YouTuber et de l’appliquer à l’un des nouveaux modèles de joueurs des deux Call of Duty.

Pour jouer au jeu de tir Activision en tant que Rovazzi – à la fois dans le chapitre Modern Warfare et dans la variante gratuite de Warzone – il sera nécessaire acheter le pack Death Operator qui sera disponible à partir de demain, mardi 8 septembre. Le prix devrait être de 2400 points COD, la monnaie virtuelle du jeu qui correspond à environ 19 euros.