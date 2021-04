Delphi Murderers Suspect Sketch: James Brian Chadwell II devient un nouveau sujet d’enquête

Canapé d'angle convertible en tissu JAMES - Anthracite et bandes gris clair - Angle gauche

Canapé d'angle convertible en tissu JAMES Coloris: anthracite avec bandes gris clair Revêtement en tissu 100% polyester. 3 têtières relax multipositions pour plus de confort (3 positions). Assise garnie d'une couche de mousse polyuréthane haute résilience de densité 42 kg/m3. Accoudoirs et dossier garnis de mousse polyuréthane de densité 30 kg/m3. Utilisée en literie, la mousse haute résilience est plus confortable et plus robuste que les mousses classiques et vous assure donc un plus grand confort et une meilleure résistance au cours du temps. Suspension de l'assise sur ressort Nosag. Structure en bois et contreplaqué. Pieds en bois et plastique. Coffre de rangement intégré sous la méridienne Ses +: - Convertible - Coffre de rangement - 3 têtières relax multipositions Dimensions: L264 x P167 x H88/102 cm Hauteur d'assise: 43 cm Profondeur d'assise : 57 cm Profondeur d'assise de la méridienne : 123 cm Hauteur avec les têtières baissées : 88 cm Hauteur avec les têtières relevées : 102 cm Dimensions du couchage: P123 x L205 cm Veillez à bien vérifier les dimensions de votre porte/escalier pour la livraison. Le délai de livraison de ce produit vous sera confirmé dans votre panier.Dimensions et colisCanapé JAMES : Produit : Longueur 264 cm, Largeur 167 cm, Hauteur 102 cm, Poids 125 kgColis n°1 : Longueur 160 cm, Largeur 95 cm, Hauteur 85 cm, Poids 55 kgColis n°2 : Longueur 165 cm, Largeur 92 cm, Hauteur 92 cm, Poids 70 kg