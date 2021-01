Dell Monitor Avalanche – D’un modèle 5K incurvé de 40 pouces à une nouvelle famille de moniteurs de webcam

Ce n’est pas le 49 pouces ou l’approche qui nous a excités récemment, mais le Moniteur incurvé Dell UltraSharp 40 veut devenir l’un des produits phares de son catalogue de moniteurs dans cette 2021 qui ne fait que commencer.

Il ne le fait pas seul, au fait: à côté, un modèle incurvé de 38 pouces avec port USB-C, deux modèles avec ce connecteur mais sans courbe de 27 et 24 pouces, et deux autres modèles identiques avec cette diagonale mais sans USB- C encore plus abordable. À notre avis, cependant, les faits saillants en sont d’autres: Les moniteurs de visioconférence Dell 24/27/34 arrivent avec un accent particulier sur la visioconférence: enfin quelqu’un se rend compte qu’il existe une opportunité dans ce créneau de marché.

Les ports et courbes USB-C dominent un catalogue plein d’options

Dell a pris une longueur d’avance sur le CES 2021 et a fait une première annonce importante dans le renouvellement de son catalogue de produits. Affecte votre catalogue de moniteurs, qui se renouvelle en grand avec de nouveaux modèles dans différentes gammes de produits.

Le premier d’entre eux est lui Moniteur incurvé Dell UltraSharp 40 (U4021QW), un modèle de 40 pouces de diagonale offrant une courbure de 2500R, une résolution de 5210 x 2160 pixels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 5 ms. Ce n’est donc pas un moniteur pour les gamers, et se distingue par sa bonne reproduction des couleurs, couvrant 100% de la gamme sRGB, 100% de Rec.709 et 98% de DCI-P3.

Il intègre également deux haut-parleurs 9W et des ports DP 1.4, HDMI 2.0, Thubderbolt 3 et même un port RJ-45, et parmi ses options exceptionnelles, il est possible de contrôler deux entrées pour deux PC différents. Basculer entre avec la fonction KVM automatique de Dell.

Un peu en diagonale est le Moniteur USB-C incurvé Dell UltraSharp 38 (U3821DW), qui présente une courbure de 2 350 R, une résolution de 3 840 x 1 600 pixels et une couverture de 95% de la gamme DCI-P3.

Ce modèle se distingue par sa connectivité, notamment pour offrir à la fois un port DP 1.4 et deux HDMI 2.0 comme deux ports USB-C (un en amont, un en aval). Le truc ne s’arrête pas là car nous avons un port USB-A (USB 3.0 Gen 1) pour le chargement, trois ports USB-A (USB 3.2 Gen 2) et un port RJ-45 à côté de la prise casque qui est une alternative supplémentaire à ses deux haut-parleurs 9W.

Ces moniteurs courbes sont accompagnés de Dell UltraSharp 27 (U2722DE, avec une résolution QHD de 2560 x 1440 px) et Dell UltraSharp 24 (U2422HE, avec une résolution de 1920 x 1080 px) qui ont également un port USB-C. Et à côté d’eux, deux modèles plus modestes identiques en diagonale et en résolution, mais sans ces ports USB-C.

La visioconférence au pouvoir

Bien que ses grands moniteurs incurvés attirent l’attention, Dell a donné une autre agréable surprise: le lancement de trois moniteurs qui dépassent leurs autres spécifications. se démarquer par l’intégration de webcams spécifiquement mis là pour faciliter la visioconférence.

Ce sont en fait les premiers moniteurs au monde à avoir la « certification » des équipes Microsfot, et ils intègrent une webcam pop-up de 5 MP (elle «s’insère» dans le châssis du moniteur, ce qui rassure les amateurs de confidentialité) et une caméra infrarouge qui prend en charge Windows Hello et sa reconnaissance faciale. En plus de cela, ces modèles prennent en charge la commande vocale via Cortana et deux haut-parleurs de 5 W.

Trois modèles sont disponibles: le moniteur de vidéoconférence Dell 24 (C2422HE) avec résolution FHD, le moniteur de vidéoconférence Dell 27 (C2722DE) avec une résolution QHD (2560 x 1440) et le plus ambitieux des trois, le Moniteur de visioconférence incurvé Dell 34 (C3422WE) avec une résolution WQHD (3440 x 1440).

Prix ​​et disponibilité

Les nouveaux moniteurs Dell sera disponible plus tard ce mois-ci ou, dans le cas des modèles avec webcam, à la mi-février au moins aux États-Unis, où ils auront les prix suivants:

Écran incurvé Dell UltraSharp 40 (U4021QW): 2 100 €

Moniteur USB-C incurvé Dell UltraSharp 38 (U3821DW): 1 500 USD

Dell UltraSharp 24 (non incurvé, sans USB-C): 360 €

Dell UltraSharp 27 (non incurvé, sans USB-C): 580 €

Moniteur de visioconférence Dell 24 (C2422HE): 520 €

Moniteur de visioconférence Dell 27 (C2722DE): 720 USD

Moniteur de visioconférence incurvé Dell 34 (C3422WE): 1150 €

