Dell, Microsoft, Google et d’autres entreprises technologiques se joignent à une initiative pour s’attaquer aux problèmes des déchets électroniques

19 mars 2021 15:03:36 IST

De grandes entreprises technologiques telles que Dell, Microsoft et Google ont rejoint une nouvelle initiative visant à créer une économie circulaire pour l’électronique d’ici 2030, alors que l’alarme s’intensifie sur le problème mondial des déchets électroniques. Le projet intervient alors que l’appétit insatiable de l’humanité pour les smartphones, les appareils électroménagers et les pièces automobiles électroniques, combiné à la courte durée de vie de nombreux produits technologiques, a fait des déchets électroniques les déchets à la croissance la plus rapide de la planète.

Selon les Nations Unies, plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques ont été jetées en 2019, la grande majorité se retrouvant dans des décharges et sur des tas de ferraille.

Ces produits contiennent de l’or, de l’argent, du cuivre et du platine ainsi que des terres rares très prisées.

Avec seulement 17% des produits recyclés, l’ONU estime que des matériaux d’une valeur de plus de 55 milliards de dollars (50 milliards d’euros) sont gaspillés chaque année.

Pendant ce temps, il faut exploiter davantage pour fabriquer de nouveaux produits, suscitant des craintes concernant l’environnement et les droits de l’homme.

La nouvelle initiative, dirigée par le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable et le Forum économique mondial, a esquissé une vision de la manière dont l’industrie pourrait briser cette habitude.

Mais ce n’est qu’une première étape et n’inclut pas d’engagements financiers ni d’objectifs fermes, mettent en garde les groupes.

Les entreprises participantes comprennent Cisco, Dell Technologies, Glencore, Google, KPMG International, Microsoft, Sims Limited et Vodafone.

« Nous ne pouvons pas continuer à supposer que nous pouvons produire autant de produits que nous le souhaitons sans penser à ce qui se passe en fin de vie », a déclaré Brendan Edgerton du WBCSD, ajoutant que l’électronique impliquée inclut « tout ce qui a une prise ou une batterie » .

Les idées vont de la conception de produits afin que les métaux précieux soient plus faciles à extraire, à la création d’un système de «label écologique», mais Edgerton a déclaré que la première étape était plus modeste: proposer une idée commune de ce à quoi pourrait ressembler une économie circulaire.

« Ce que nous essayons de faire, c’est nous assurer que lorsqu’une entreprise va dans une direction, une autre entreprise ne va pas dans une direction différente avec le même objectif », a-t-il déclaré à l’AFP.

Dell a déclaré que la moitié des matériaux qu’il utilise seront «recyclés ou renouvelables» d’ici 2030.

«Mais en tant qu’industrie, nous devons aller plus vite», a déclaré Michael Murphy, vice-président Dell de l’ingénierie du développement de produits.

Dans une annonce distincte en octobre, Apple a déclaré que ses derniers iPhones seraient produits à partir de terres rares entièrement recyclées.

«Nouvelle normale»

Un peu plus de la moitié de toutes les émissions du secteur informatique proviennent de l’utilisation d’équipements et de centres de données, le reste de la production, a déclaré James Pennington du WEF.

«L’un des principaux moyens de réduire ces émissions et d’atteindre les objectifs de zéro net est de recourir à une économie plus circulaire – réutiliser, recycler et prolonger la durée de vie des produits», a-t-il déclaré.

Un briefing de l’Agence européenne pour l’environnement de l’année dernière a déclaré que des recherches sur les smartphones, les téléviseurs, les machines à laver et les aspirateurs ont montré que leur durée de vie était plus de deux ans plus courte que leur durée de vie prévue ou souhaitée.

Il y a près de 700 millions de vieux téléphones portables «en hibernation» rien qu’en Europe, soit environ 14 920 tonnes d’or, d’argent, de cuivre, de palladium, de cobalt et de lithium d’une valeur de plus d’un milliard d’euros.

Pennington a déclaré que si des réglementations plus strictes sur les déchets sont cruciales, des installations de recyclage plus spécialisées sont également nécessaires pour traiter le volume considérable de déchets électroniques.

On craint également de créer des incitations sans garantir que les produits sont réellement recyclés, après que le déversement illégal de plastiques ménagers, en particulier en Asie du Sud-Est, ait provoqué une grave pollution.

L’idée d’un label écologique, déjà envisagée en Europe, pourrait aider les gens à choisir des appareils électriques verts, mais Edgerton a déclaré que les principes de recyclage devraient devenir la «nouvelle norme» pour faire la différence.

« Pour que cela soit vraiment à l’échelle qu’il doit être, il doit être disponible pour les consommateurs de tous les jours, cela ne peut pas être une option de classe supérieure pour cocher une case verte, ou nous nous retrouverons dans une situation qui ne l’est pas. trop différent d’aujourd’hui », a-t-il déclaré.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂