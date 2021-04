Dell Latitude 7320 détachable: dispose des 11e ports Intel Core et Thunderbolt 4, mais à un prix élevé

Dell élargit sa gamme d’équipements professionnels: il le fait cette fois avec le Dell Latitude 7320 détachable, un ordinateur portable convertible qui utilise le même format que la Surface Pro de Microsoft et qui veut devenir une alternative au modèle populaire de ce fabricant.

Pour y parvenir on trouve des spécifications très bien adaptées à l’époque: il intègre le dernier Intel Core de 11e génération et deux ports USB-C avec interface Thunderbolt 4, même si l’écran n’est pas aussi frappant que celui de la Surface Pro.

Fiche technique détachable du Dell Latitude 7320

L’équipe de Dell se distingue par un écran de 13 pouces de diagonale qui, oui, réduit la densité de pixels par rapport à son principal concurrent, la Surface Pro. La résolution FHD + (1920 x 1280) de celui-ci ne peut rivaliser avec les 2736 x 1824 pixels des magnifiques écrans PixelSense du convertible Microsoft.

L’écran détachable Dell Latitude 7320 prend également en charge la technologie ComfortView qui protège nos yeux des émissions de lumière bleue. La luminosité de 500 nits est également remarquable, et vous permettra de travailler avec l’ordinateur et bien sûr de l’utiliser pour profiter du contenu multimédia en profitant de ces options.

Malgré tout, nous avons des fonctionnalités remarquables dans une autre section, comme ses processeurs Intel Core de 11e génération, qui nous permettront également d’accéder aux fonctionnalités graphiques de les nouvelles puces graphiques Intel Iris Xe.

Dell Latitude 7320 détachable Écran 13 pouces au format 3: 2 Full HD + (1920 x 1280 pixels), tactile, 500 nits Processeur Intel Core 11th Gen (jusqu’au Core i7 avec vPro) GPU Intel UHD (Core i3) Intel Iris Xe (Core i5, Core i7) Mémoire Jusqu’à 16 Go de LPDDR4X à 4266 MHz Stockage SSD NVMe M.2 jusqu’à 1 To PORTS 2 ports USB-C (Thunderbolt 4) Minijack Emplacement USIM Connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Option LTE Tambours 40 Wh Adaptateur de 45 à 60 W selon le modèle Système opératif Windows 10 Famille / Pro / Entreprise selon le modèle Webcam 5 MP 1080p à 30 ips, prise en charge de Windows Hello Dimensions et poids 288,4 x 207,9 x 8,44 mm 851 g (tablette uniquement) Autres Clavier et stylet non inclus en standard Prix À partir de 1549 €

Dans les options de connectivité, le deux ports USB-C avec interface Thunderbolt 4 —Microsoft ne donne toujours pas accès à cette option – qui donne accès à de nombreuses possibilités de connectivité.

La batterie de 40 Wh profite de la Système de charge rapide Express Charge, qui selon l’adaptateur choisi (il existe des versions 45, 60 et 65 W avec différentes tailles, le tout via USB-C) vous permettra d’avoir 80% de charge en moins d’une heure.

La Surface Pro a mis au point un cousin plus âgé

Tout dans ce Latitude 7230 détachable sent la Surface Pro. Cela se remarque dans sa conception, qui est celle d’une tablette de 13 pouces (un peu plus grande que ce que propose Microsoft, qui atteint 12,3 heures) et qui à l’arrière a un support déroulant pour pouvoir la reposer sur le table ou autres surfaces.



Le clavier n’est pas inclus dans l’équipement standard.

Les les cadres d’affichage sont 10% plus minces que ceux du 7210 Detachable qui l’a précédé, mais en substance, nous avons un format identique qui était déjà utilisé dans son prédécesseur et dans d’autres modèles concurrents.

Le pari ici est celui de la polyvalence de pouvoir utiliser le matériel comme une tablette et aussi le faire avec une différence de puissance notable: Les Surface Pro 7 utilisent toujours des processeurs Intel Core de 10e génération, mais ici, Dell profite du nouveau Intel Core de 11e génération.





À l’instar de «détachable» de Microsoft, l’équipe Dell vendu sous forme de tablette, pas d’accessoires inclus (sauf pour l’adaptateur secteur). Ainsi, l’utiliser comme celui-ci sera la seule chose que les utilisateurs en série pourront faire, car ni le clavier officiel Dell ni son stylet ne sont inclus en standard.

On peut bien sûr profiter des claviers et souris externes, mais comme avec les autres cabriolets le charme de ces produits réside avant tout dans l’utilisation du clavier avec touchpad officiel fourni par Dell et entraînera une dépense supplémentaire (nous ne connaissons pas encore le prix de cet accessoire).





Ce clavier suit également les mêmes traces que les couvercles de type de la Surface Pro: conception mince et cette petite butée magnétique qui vous permet de le plier légèrement pour qu’il soit un peu incliné et dans une position plus ergonomique lors de la frappe.

Il en va de même pour le stylet officiel Dell, qui peut être stocké dans un renfoncement spécial ou «berceau» en haut du clavier et dispose également d’un système de charge par induction qui vous permet de l’avoir à 100% de charge en seulement 30 secondes: cela vous donnera une autonomie de 90 minutes.

Les options de sécurité sont nombreuses et nous avons de Prise en charge de la technologie TPM 2.0 à un lecteur d’empreintes digitales en option, des cartes à puce, ces cartes mais au format sans contact ou des technologies telles que Dell SafeBIOS et SafeID pour protéger l’intégrité de l’équipement et de nos comptes utilisateurs.



Le stylo se recharge en seulement 30 secondes. Il n’est pas inclus en standard et est acheté séparément.

En plus de cela, nous avons un capteur de proximité et une webcam avec prise en charge de Windows Hello. Cela signifie que nous profiterons de la technologie de connexion express de Dell, ce qui permet que lorsque l’équipement détecte que nous sommes devant, la reconnaissance faciale est activée et nous accédons à la session de manière sécurisée et transparente, sans avoir à saisir de mots de passe.

Prix ​​et disponibilité du Dell Latitude 7320 détachable

Le nouveau Dell Latitude 7320 détachable est disponible aujourd’hui aux États-Unis, où aura un prix de départ de 1549 €.





A ce prix, on insiste, seulement tablette et adaptateur inclus. Le clavier et le stylet sont deux accessoires distincts.

Plus d’informations | Dell