Dell G15 Ryzen Edition: ne vous laissez pas berner par son design, cette équipe a une âme 100% gamer

Ils ne sont peut-être pas aussi flashy que le spectaculaire Alienware m15 Ryzen Edition R5, mais le nouveau Édition Dell G15 Ryzen Ils sont également une excellente option pour les joueurs qui souhaitent également accéder à ces nouveaux ordinateurs portables dotés d’un cœur AMD.

En fait dans ces équipes, bien qu’il y ait quelques concessions, il est possible d’accéder à des fonctionnalités intéressantes: elles peuvent être configurées avec jusqu’à un Ryzen 7 5800H et avec un RTX 3060 avec 6 Go de mémoire graphique qui vous permettront sans aucun doute de jouer avec toutes les garanties sur vos écrans jusqu’à 165 Hz.

Fiche technique du Dell G15 Ryzen Edition

Édition Alienware G15 Ryzen Écran 15 « Full HD 120 Hz, 250 nits 15 « Full HD 165 Hz, 300 nits Processeur AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Mémoire 8/16/32 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz Stockage Jusqu’à 2 To (SSD M.2 NVme) Graphique Nvidia GeForce RTX 3060, 6 Go de mémoire GDDR6 Les ports 1 x RJ-45 GbE, casque, 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 1), 2 x USB-A (USB 2.0) 1 USB-C, 1 x HDMI 2.1, connecteur de charge, casque Connectivité WiFi 802.11ax Bluetooth 5.2 Tambours 56 Wh 86 Wh Dimensions et poids 272,8 x 357,2 x 26,9 mm N / A Logiciel Windows 10 Prix À partir de 899 €

Nouveau design avec un dos curieux

Dans le Dell G15, un curieux châssis fait ses débuts avec une partie arrière dans laquelle un trapèze singulier à la fin du boîtier ajoute de l’espace pour le refroidissement et les composants de l’équipement.

Cette conception se distingue également par le nouveau type de peinture et une finition qui sur le boîtier supérieur est marquée par le logo central et cette curieuse façon de mettre en valeur les deux tons (un plus clair, un autre plus foncé) qui l’étoile.

Dans cette conception se démarquent également deux prises d’air sur les côtés pour maximiser le flux d’air et qu’ils font partie d’un système de refroidissement conçu pour garder la chaleur dissipée par ces puissants composants à distance.

Le clavier a une variante avec éclairage personnalisable en quatre zones et des fonctionnalités supplémentaires dans le domaine du son: toutes ces options sont contrôlées depuis l’Alienware Command Center.

Le design est presque plus volumineux que celui de l’Alienware m15, en particulier dans son épaisseur, qui monte à près de 27 millimètres. Chez Dell, ils n’ont pas révélé le poids de l’équipement, mais on s’attend à ce qu’il soit autour des près de 2,7 kg de l’Alienware m15 Ryzen Edition R5.

Un ordinateur portable de jeu haut de gamme qui n’en a pas l’air

Tout dans cette équipe montre clairement que nous sommes confrontés à un ordinateur portable gamer avec toutes les garanties. Les affichages ont atteint un taux de rafraîchissement de 165 Hz, les processeurs sont les meilleurs du marché et les graphismes, bien qu’ils prennent un peu de recul par rapport à l’Alienware, continuent d’offrir toutes les garanties avec le Nvidia RTX 3060 que nous pouvons configurer.

En fait l’équipe trompe dans sa conception, qui n’est pas « so gamer » comme les autres équipes de cette division, et semble vouloir rester un peu plus cheval dans un design qui chevauche l’ordinateur portable de jeu et l’ordinateur portable professionnel.

La mémoire, comme chez son frère aîné, peut être étendue pour la doter de jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 à 3200 MHz, et si 165 Hz vous semble peu, Dell a déjà indiqué que ce printemps, il lancera une nouvelle version de cet équipement avec un écran 360 Hz.

Prix ​​et disponibilité du Dell G15 Ryzen Edition

Le nouveau Dell G15 Ryzen Edition sera disponible à partir du 4 mai prochain dans le monde entier, et le prix de départ aux États-Unis sera de 899 €. Nous n’avons pas encore le prix en euros disponible, mais nous mettrons à jour ces données dès que nous aurons ces informations.