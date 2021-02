Delhi HC demande à TRAI d’assurer une mise en œuvre stricte de la réglementation pour réduire les appels commerciaux non sollicités

04 févr.2021 09:43:27 IST

La Haute Cour de Delhi a ordonné mercredi au régulateur des télécommunications Trai de garantir une mise en œuvre « complète et stricte » de la réglementation qu’elle a publiée en 2018 pour freiner les communications commerciales non sollicitées (UCC). La Haute Cour a également ordonné aux fournisseurs de services de télécommunications (FST), qui comprenaient la société d’État Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL), Reliance Jio, Airtel et Vodafone, de veiller à ce qu’ils se conforment strictement au Règlement sur les préférences des clients des télécommunications commerciales des télécommunications (TCCCPR) 2018. délivré par Trai.

Avec ces instructions, un banc du juge en chef DN Patel et du juge Jyoti Singh a disposé d’un plaidoyer de One97 Communications Ltd, qui gère la plate-forme de paiement en ligne Paytm, alléguant que les opérateurs de télécommunications ne bloquent pas les activités de « phishing » sur divers réseaux mobiles.

Le phishing est un cybercrime où des personnes sont contactées par e-mail, par téléphone ou par SMS par une personne se faisant passer pour un représentant légitime d’une organisation pour les inciter à se séparer de leurs données sensibles, y compris les détails de leur carte bancaire et de crédit et leurs mots de passe.

Les instructions du banc sont intervenues après que l’avocat principal Dushyant Dave, comparaissant pour One97 Communications, ait déclaré au tribunal qu’il pouvait régler l’affaire en ordonnant à Trai et aux FST de mettre en œuvre et de se conformer au règlement TCCCP.

Les avocats des FST, lors de la brève audience, ont dit à la magistrature qu’ils se conformaient au règlement et continueraient de le faire.

Le banc, par la suite, a déclaré: «Nous ordonnons au répondant 2 (Trai) d’assurer une mise en œuvre complète et stricte du règlement TCCCP de 2018 et d’autres règlements connexes publiés de temps à autre pour empêcher les communications commerciales non sollicitées sur les réseaux des FST.

« Nous nous attendons à ce que le répondant 2 applique strictement les règlements et en cas de violation, une action serait engagée conformément aux règlements ».

En novembre de l’année dernière, Trai avait déclaré au tribunal qu’il avait imposé des mesures de désincitation financière allant de Rs 34000 à Rs 30 crore aux entreprises de télécommunications comme BSNL, Reliance Jio, Airtel et Vodafone pour ne pas avoir empêché UCC sur leurs réseaux entre avril et juin 2020.

La soumission de Trai était venue conformément à la directive du tribunal en septembre 2020 de commencer à prendre des mesures conformément à la loi contre les entités non enregistrées et les personnes ne se conformant pas à ses règlements pour enrayer le problème des UCC.

Dans un communiqué aux médias, le PDG et directeur général de Paytm Payments Bank Ltd, Satish Kumar Gupta, a déclaré: «La décision d’aujourd’hui de la Cour honorable contribuera grandement à protéger des millions d’Indiens du pays qui effectuent des paiements numériques et d’autres transactions en ligne. . – Nous croyons fermement que nous tous, y compris les régulateurs, le gouvernement et les fournisseurs d’accès, devons nous unir pour lutter contre la menace des appels et des SMS frauduleux dans le pays.

« Nous sommes convaincus que les opérateurs télécoms respecteront l’ordonnance du tribunal dans le vrai esprit. Ceci est important pour renforcer davantage la confiance des citoyens dans les transactions numériques et aider à construire un AtmaNirbhar Bharat véritablement numérique. »

Paytm, dans son plaidoyer déposé par l’intermédiaire de l’avocate Karuna Nandy, avait affirmé que des millions de ses clients avaient été escroqués par les activités de phishing sur les réseaux mobiles et que l’incapacité des entreprises de télécommunications à empêcher cela avait «causé une perte financière et de réputation». pour lequel il avait également demandé des dommages-intérêts de Rs 100 crore de leur part.

Paytm avait soutenu que les majors des télécommunications violaient leurs obligations au titre du TCCCPR 2018.

