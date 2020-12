Delhi en novembre était plus polluée que les quatre dernières années malgré l’interdiction des pétards

Press Trust of India02 déc.2020 10:59:40 IST

La capitale nationale a été plus polluée en novembre de cette année qu’en 2019, en grande partie en raison de la diminution des précipitations et du brûlage de chaumes à grande échelle.

La ville a également enregistré neuf jours aériens «sévères» en novembre, le nombre maximum du mois en quatre ans.

L’IQA moyen sur 30 jours en novembre était de 328, dans la catégorie très pauvre, alors qu’il était de 312 au cours du mois de l’année dernière, selon les données du Central Pollution Control Board.

Un AQI compris entre zéro et 50 est considéré comme «bon», 51 et 100 «satisfaisant», 101 et 200 «moyen», 201 et 300 «mauvais», 301 et 400 «très mauvais» et 401 et 500 «grave».

La moyenne sur 30 jours était la plus basse l’an dernier, alors qu’elle était la plus élevée (374) en novembre 2016. Elle était de 335 en 2018 et de 361 en 2017.

La qualité de l’air est restée «sévère» neuf jours en novembre, alors qu’il y en a eu sept au cours du mois de l’année dernière.

Il y a eu cinq jours aériens «sévères» chacun en novembre 2018 et 2017, selon les données du CPCB.

Les niveaux de pollution ont dépassé le seuil d’urgence deux fois ce mois-ci alors qu’un smog apocalyptique gris a enveloppé Delhi pendant des jours, masquant le soleil du ciel et masquant les points de repère.

Selon le Plan d’action de réponse graduée (GRAP), la qualité de l’air est considérée dans la catégorie «sévère plus» ou «d’urgence» si les niveaux de PM2,5 et PM10 persistent au-dessus de 300 g / m3 et 500 g / m3 pendant plus de 48 heures.

Les niveaux de pollution à Diwali cette année et le lendemain ont été les plus élevés des quatre dernières années, malgré l’interdiction par le gouvernement de la ville et le National Green Tribunal de vendre et d’utiliser toutes sortes de pétards jusqu’au 30 novembre.

Kuldeep Srivastava, le chef du centre régional de prévision du département météorologique indien a déclaré que l’air était plus sale en novembre car il y avait moins de précipitations par rapport à l’année dernière.

« La mousson s’est retirée vers le 10 octobre de l’année dernière, tandis que le système éolien a reculé au début de cette année, vers les 23 et 14 septembre », a-t-il déclaré.

Srivastava a déclaré que Delhi n’avait reçu des pluies qu’un seul jour de novembre. Le nombre de jours de pluie était de deux et trois en 2019 et 2018, respectivement.

L’autre raison majeure était le brûlage à grande échelle du chaume, a-t-il déclaré.

Les agriculteurs ont commencé à brûler les résidus de récolte tôt en raison de la récolte précoce cette année. En outre, les incendies de ferme ont fait rage pendant une durée plus longue.

Le Pendjab à lui seul a enregistré 76 590 cas de brûlage de chaume cette saison, le plus élevé des quatre dernières années. Le nombre était de 55 210 l’an dernier.

Un responsable de l’Institut indien de recherche agricole (IARI) a déclaré que les incidents de brûlage de chaumes avaient atteint un sommet entre le 4 et le 7 novembre.

Selon le moniteur de la qualité de l’air du ministère des Sciences de la Terre, SAFAR, la part du brûlage des chaumes dans la pollution de Delhi-NCR a culminé à 42% le 5 novembre, lorsque 4 135 incendies de ferme ont été enregistrés dans la région.

« C’était une récolte exceptionnelle cette année, donc la quantité de résidus de récolte était également importante. De plus, c’était une saison sans nuages ​​cette année par rapport à l’année dernière. La biomasse était plus sèche et sujette à brûler », a déclaré le responsable de l’IARI. .

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂