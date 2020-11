Delaporte: L’arme et l’art de la musique électronique | 45S

Interview de Claudia Martens

Il ne fait aucun doute que la musique électronique s’est répandue dans le monde entier et conquiert de plus en plus de monde. De nos jours, il est assez courant de voir des jeunes et des adultes non seulement assister à des festivals, concerts et discothèques pour profiter du Beats toute la nuit, mais pour l’écouter au quotidien. Et c’est que bien qu’il y ait de la musique pour chaque occasion ou état de l’être humain, il y a un groupe qui a réussi à rassembler les principaux objectifs de la musique, qui consistent à divertir, à donner un message social et surtout le plus important et que de nombreux artistes ont perdu. : exprimer les sentiments de l’âme.

Delaporte est un groupe de musique pop et électronique espagnol formé par Sandra Delaporte et Sergio Salvi. Vendredi dernier, 16 octobre, ils ont enfin sorti leur nouvel album intitulé ‘Las Montañas’ et depuis la vidéo officielle de leur premier Célibataire, nous avons appris qu’il y avait un contenu plutôt inhabituel et intéressant à explorer et à analyser. Garaje Del Rock a eu l’occasion de parler avec ce duo afin qu’ils puissent nous parler plus en profondeur de leur musique, de leurs intentions et de leurs opinions.

Parlez-moi un peu de votre nouvel album [‘Las Montañas’]Ont-ils répondu aux attentes qu’ils avaient?

Sandra: Eh bien, je pense beaucoup. Nous avons fait ce que nous voulions explorer et je pense que nous avons réussi à transmettre le concept que nous voulions. Je suis super content et fier de ce travail.

Sergio: Je suis très content du résultat. Personnellement, je m’attendais simplement à faire quelque chose de différent et je pense que nous avons réussi à le faire. Je suis très satisfait et aussi, l’accueil a été très bon.

Quelles sont les principales différences que vous pourriez trouver entre le nouvel album et les précédents?

Sandra: Je vois de nombreuses différences. Pour commencer, l’album de ‘Como Anoche’ était beaucoup plus festif, beaucoup plus stable d’émotions car il parlait d’un amour romantique, il incluait un monothème. Cependant, c’est le contraire, il a toutes les émotions que je sais que la vie a. Il a beaucoup d’euphorie, du coup il a un creux. Il est plus bipolaire, mais aussi parce que le concept qui est compté est la vie elle-même. Donc, il a des thèmes techno complets, d’autres plus de ballades, c’est plus varié. Sur le plan conceptuel, je le trouve plus profond que «Como Anoche».

Sergio: «Como Anoche» était un album plus stable, musicalement aussi, de temps, de rythme. Alors que dans celui-ci, vous pouvez trouver downturn, des ballades veineuses, et vous pouvez aller à l’autre extrême avec des chansons qui vous donnent du high et une envie de danser frénétiquement. Ce n’est pas une danse pour réchauffer la nuit, mais une danse après quatre heures du matin pour tout donner.

Aviez-vous d’autres artistes ou groupes comme référence pour l’album?

Sergio: Beaucoup beaucoup.

Sandra: Oui, en fait, avant de commencer à composer pour cet album, nous avions parmi eux pas mal d’artistes latino-américains comme Natalia Fourcade, Catriel, il y avait beaucoup de variété. Il y avait des artistes beaucoup plus calmes comme Natalia Fourcade, mais du coup il y avait des artistes avec plus de styles de danse …

Sergio: Inti-Illimani …

Sandra: Bien sûr, Inti-Illimani. Il y avait aussi des choses plus techno, plus difficiles. De plus, nous prenons en compte les nouveautés de la culture de masse, comme Diplo. Il y avait un peu de pot-pourri de tout. Mais nous pensons qu’en fin de compte, les disques sont le résultat de ce qui vous a inspiré à ce moment de votre vie.

Dans la vidéo de «Las Montañas», nous avons pu trouver de nombreux éléments symboliques représentant différentes choses. Qu’est-ce qui vous a inspiré à faire cela?

Sandra: Eh bien, il est sorti un peu seul. Nous n’avons pas cherché à donner un message aussi transcendantal, mais j’ai commencé à écrire sur mes affaires et ce que je devais sortir, et tout cela est involontairement surgi qui était même au-dessus de moi, ce qui est un peu de me libérer de cette oppression. , pouvoir être moi, être capable de construire mon identité et être capable d’être heureux et content. Edu Casanova [Director]Il l’a vu de cette façon, il l’a vu clairement, et c’est lui qui a choisi tous ces symbolismes, celui qui a pris la figure de la chèvre comme le diable et a pris la métaphore que les sorcières étaient autrefois des femmes libres, et parce qu’elles étaient libres, elles ont été condamnées. Pendant que nous utilisons la chèvre, le diable comme liberté, comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui fait de moi ce que je veux être. Et puis les liens, qu’il voyait aussi très clairement, c’était toute cette oppression et cette critique qui sortent de l’intérieur, qui sortent petit à petit et je me libère d’eux et ils deviennent une robe qu’Edu a développée. Dans sa tête, il a utilisé le concept qu’il a trouvé dans les paroles de la chanson. C’était génial parce que nous n’aurions pas pu mieux l’exprimer.

Sergio: Je suis d’accord.

Avez-vous déjà inspiré dans vos vidéos les émotions ou les gestes que votre public fait ou danse lors de votre spectacle dans des festivals ou des raves?

Sandra: Oui, en fait, nous avons commencé à écrire tout cet album assez près de la mise en place de la tournée 2019, qui était une tournée assez puissante, avec de nombreux très gros concerts, avec de nombreux festivals très pleins de toute l’énergie, de l’euphorie, de tout. ce que vous voyez dans ces concerts Delaporte qui se sont déroulés avec beaucoup de force. Les gens le reçoivent généralement comme quelque chose de très explosif, se défoulent et laissent la tête libre et soyez. Du coup, on a commencé à composer très près de ces sensations et par inadvertance on a des chansons qui sont très préparées pour le live et que l’on n’a pas encore pu jouer à cause du covid mais que pour le live elles vont être des bombes atomiques. Tout cela a grandement influencé les refrains, les mélodies, etc. Pour les rendre plus chantables en live et élever davantage le moral du public. Nous avons appris ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et quelles parties font le plus de bruit. Sans vouloir cet album, il a laissé toute l’influence inspirante du live.

Sergio: En dehors de ce qui est en direct, nous ouvrons aussi généralement les chansons et injectons des moments de club, des moments de danse électroniques, faisons presque comme s’il s’agissait de remix en direct de nos mêmes chansons et cela se connecte très bien avec le public. Donc, d’une certaine manière, nous voulions le mettre sur cet album, pour donner plus d’incursions de moments club et instrumentaux, car c’est aussi quelque chose qui nous amuse beaucoup.

Dans le genre électronique, il existe un stéréotype selon lequel le contenu des paroles concerne généralement le plaisir, la fête et l’amour. Le contexte et les significations ne sont donc pas très pris en compte. Vous avez rompu avec ça …

Sergio: Je ne suis pas tout à fait d’accord, car disons qu’avec l’électronique on identifie un type de musique qui est fait par des moyens électroniques, des synthétiseurs ou des moyens numériques, et dans ce style, ce n’est qu’une autre façon de faire de la musique. Et dans cette façon de faire de la musique, il y a tout. En effet, la musique de club, mais il y a aussi beaucoup de musique électronique qui va au-delà de ça. Bien qu’au sein de l’instrumental, il y a plus d’électronique intime, plus de rupture. Même la musique de club est née comme musique de culture souterrain, et à l’intérieur souterrain il y a rupture et critique même dans les positions sociales. Je pense que nous avons peut-être simplement repris cette facette du club, la facette avec laquelle le club est né au départ, un lieu de libération, un lieu d’expression, libre de tout type de construction sociale. Ce serait bien si chacun pouvait s’exprimer ainsi, dire ce qu’il veut, mais librement.

Sandra: Je suis d’accord. Le seul but de la musique est d’exprimer ce que l’on porte à l’intérieur. Lorsque vous transmettez ce que vous portez à l’intérieur, vous devez être honnête, sinon votre travail reste boiteux, il n’y a aucun moyen de le défendre. Je crois que les artistes qui ont une voix ont la responsabilité de discerner ce qui est bien de ce qui est mal, et de pouvoir le changer, et toujours le refléter dans leurs chansons.

Sergio: Ou du moins vous avez la capacité de le faire. Un artiste a plus de visibilité qu’une personne normale et peut utiliser cette visibilité pour délivrer un message constructif, plutôt qu’un message individualiste. Vous pouvez donner quelque chose qui peut aider à créer un message social.

Que pensez-vous des gens qui croient que l’électro n’est pas de la musique parce qu’elle n’inclut pas les instruments de musique traditionnels?

Sandra: Eh bien, c’est un peu d’ignorance.

Sergio: Comme nous l’avons déjà dit, l’électronique est simplement un autre moyen de faire de la musique. La musique vient toujours d’un être humain et de son désir et de sa capacité à communiquer. L’électronique n’est que le moyen d’expression comme tout autre moyen d’expression aurait pu l’être.

Sandra: Oui, dire que la musique électronique n’est pas de la musique ou la reléguer … Il me semble bon d’ignorer et de vouloir délibérément ignorer tout un genre, qui au final, c’est la même musique et c’est le même genre et qu’il n’est pas si facile de composer ou produire un thème. Je vous mets au défi de le faire, de voir comment ça va. Ils auraient probablement un churro [entre risas] car cela nécessite beaucoup de connaissances. Mais bon, tous ces gens qui ont plus cette vision snob de musique électronique, je vous invite à l’écouter avant de juger.

Quels sont les futurs projets de Delaporte?

Sergio: Eh bien, en composant, nous n’arrêtons jamais de composer. Nous voulons toujours faire de nouvelles chansons. Et nous envoyons déjà des idées, même s’il s’agit de concepts, de rythmes ou de petites choses. Nous profitons également de la pause maintenant pour collaborer avec certains artistes avec qui nous avions discuté ces derniers mois pour d’éventuelles collaborations, avec d’autres choses qui sortiront l’année prochaine. Et puis il y a la tournée, ce qui est bien, si le virus nous quitte, nous avons beaucoup de dates prévues là-bas et elles seront faites d’une manière qui peut être remplie même avec des places limitées, mais quoi qu’il en soit, nous voulons le faire. Nous voulons faire vivre cet artiste. Pour l’instant, ce sont les plans.

Sandra: Si le virus nous quitte, 2021 va être très cool. Et sinon, ça va être un peu moins cool, mais ça ira quand même bien. Et espérons y aller en Amérique latine pour jouer, faire la tournée là-bas et tout. Mais bon, on va continuer à tout voir pour voir ce qui se passe.

L’engagement de Delaporte

Delaporte est un groupe qui non seulement le brise en Europe et dans le monde, mais avec sa musique et ses discours, ils ont pu détruire de nombreux stéréotypes et être en mesure de faire entendre leur voix sur leur vision du monde des événements qui se produisent dans la société. Et quelle meilleure arme que l’art qui jaillit de l’être humain depuis l’Antiquité: la musique.