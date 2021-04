Délai de Fall Guys confirmé sur Switch et Xbox

Le jeu de plateforme multijoueur de Mediatonic trébuche. Nous avons un retard de Fall Guys sur Switch et Xbox sans nouvelle date à l’horizon.

Fall Guys était l’un des phénomènes de 2020 dans le monde des jeux vidéo, devenant une œuvre médiatique après sa première en août de l’année dernière sur PS4 et PC. Cette proposition multijoueur folle veut continuer à se développer mais devra attendre, car le Fall Guys lag sur Switch et Xbox est devenu réel.

Désormais, les utilisateurs de ces systèmes devront attendre un peu plus longtemps, puisque Mediatonic a confirmé un retard dans leur arrivée.

Ils n’ont pas donné de nouvelle date pour Fall Guys sur Switch et Xbox. Le jeu allait atteindre les plates-formes Nintendo et Microsoft cet été, mais les responsables ont annoncé que ce ne sera finalement pas possible.

«Nous avons réalisé que le calendrier annoncé est trop tôt pour que nous puissions inclure toutes les délicieuses nouvelles fonctionnalités sur lesquelles nous travaillons.«. Pour le moment, ils n’ont pas donné de date approximative, nous devrons donc attendre, mais ce serait après l’été.

Ils disent également qu’ils pensent que l’attente en vaudra la peine et que le retard servira à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Parmi eux, l’incorporation du jeu croisé. De cette façon, lorsque de nouvelles plates-formes seront ajoutées, les utilisateurs de Fall Guys pourront profiter de leur concept party-royale avec leurs amis, quelle que soit la plate-forme sur laquelle ils jouent.

Le studio responsable du jeu a également mis à jour les plans avec ce qui est à venir, et ils indiquent que Fall Guys continuera à recevoir du nouveau contenu saisonnier, avec plus de tours, de costumes et le reste des aspects qui ont ébloui la communauté. Il avance également que la moitié de la saison 4, dont l’arrivée est proche, aura deux nouveaux tests.