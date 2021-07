Del Boy envoie un message à l’équipe d’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020

Seulement des imbéciles et des chevaux La star Sir David Jason est revenue dans le rôle de Del Boy pour transmettre un message à Gareth Southgate et au reste de l’équipe d’Angleterre avant la finale de l’Euro 2020 dimanche. C’est ici:

Jason a enlevé sa casquette plate, a remis sa veste en cuir et a repris son rôle de ce qui est considéré comme l’un des personnages les plus emblématiques de tous les temps.

L’homme de 81 ans figurait dans le clip devant un téléviseur Philips et plusieurs boîtes à chaussures qu’il aura sans aucun doute déjà fouettées.

Jason a ajouté: « Oh, pendant que je parle de chance, pourriez-vous me rendre service? Pourriez-vous avoir un mot avec votre capitaine, quel est son nom? Barry, Barry, Barry Pain, n’est-ce pas?

« Oui, pourriez-vous lui dire d’arrêter de sauter de haut en bas dans la surface quand quelqu’un essaie de marquer un but. La dernière fois, sa tête a gêné, mais heureusement, elle est allée dans le filet. Il a eu de la chance, d’accord, d’accord.

« Oh, juste avant que tu partes, je me demandais si tu pouvais me rendre service, d’accord ?