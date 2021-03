Deku et ses collègues de l’UA retournent à My Hero Academia

Mon université de héros a partagé un nouveau teaser pour la saison 5 de la série manga originale de Kohei Horikoshi célébrant le cinquième anniversaire de son adaptation anime, et tout commencera avec le retour de cet anime dans quelques jours.

La quatrième saison a mis l’anime en attente, les fans ont donc hâte de voir ce qu’il en adviendra. Izuku Midoriya et les autres membres de la classe 1-A pour la cinquième fois. Maintenant que la première est si proche, la série a publié un nouveau teaser.

Malheureusement, ce teaser le plus récent de la cinquième saison de Académie Boku no Hero Il ne contient pas grand-chose en termes de nouvelles images de ce qui est à venir, mais à la fin de la journée, ça va, car ce sera probablement la dernière bobine promotionnelle que nous obtiendrons pour la nouvelle saison à la fin du mois de mars.

La saison 5 de «My Hero Academia» sera présentée officiellement le 27 mars au Japon.

Bien que la nouvelle saison n’ait pas encore été officiellement confirmée pour une sortie dans d’autres territoires, il est fort probable que la nouvelle saison soit disponible en streaming via les plateformes de streaming.