Déjà sans diesel. Renault Grand Scénic se renouvelle avec plus d’équipements

Avec une nouvelle année pour commencer, Renault annonce également la dernière mise à jour de la gamme Grand Scénic, marquée par de nouveaux équipements et, parmi eux, plus de technologie. Tout est déjà disponible et pour un prix à partir de 33 500 €.

Objectif de renouvellement, également pour répondre aux exigences et aux besoins des clients à la recherche d’un monospace sept places polyvalent et modulable, Renault Grand Scénic est désormais disponible, également au Portugal, avec trois niveaux d’équipement: Limité , Intens et Black Edition.

Avec de nouvelles fonctionnalités, en termes d’équipement, comme la détection de fatigue et l’alerte de changement de voie involontaire, l’emblématique carte mains libres Renault, le système R-link2 avec écran tactile de 7 pouces et le freinage d’urgence actif avec détection de piétons, disponible dans toutes les versions, le Grand Scénic lance également deux nouvelles couleurs extérieures – Blue Topaz et Vintage Red -, toutes deux avec toit noir.

Le Renault Grand Scénic Intens en topaze bleue

Egalement à ses débuts, de nouvelles jantes 20 pouces, métallisées, pour toutes les versions, et dans le cas de la version haut de gamme, Black Edition, la préférence peut aller pour des jantes noires de mêmes dimensions.

LIRE TROP

Redéfinir le segment: Renault Grand Scénic

Passant aux moteurs, la nouveauté Grand Scénic sera disponible, uniquement et uniquement, avec le dernier bloc essence développé par Renault, en collaboration avec Daimler, dans les versions de 140 et 160 ch de puissance. Les deux sont également disponibles avec la boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC – de série sur le TCe 160 et en option sur le TCe 140 – afin de faire ressortir le confort de conduite. Cela garantit la marque française sans négliger l’efficacité ni renoncer au dynamisme.

À partir de 33500 €

Malgré cela et d’autres options, Renault souligne également que cela ne se traduit pas par une forte hausse des prix, Grand Scenic conservant un prix d’entrée de 33 500 €, montant demandé par la version TCe 140 Limited.

La Renault Grand Scénic Black Edition en Vintage Red

L’option pour le niveau d’équipement intermédiaire (Intens), avec le même moteur, représente une augmentation de seulement 1 200 € par rapport au Limited, tandis que la Black Edition augmente la différence à 1 850 €.

En comparant les moteurs, une différence de prix de seulement 400 euros, tandis que l’inclusion de la boîte EDC, remplaçant la boîte manuelle à six rapports, représente une augmentation de 1 800 euros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂