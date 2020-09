Déjà pour 2021. Mercedes-Benz développe la Classe C à l’image de la Classe S

La nouvelle Classe C devrait être une Classe S plus petite, a suggéré Olla Kaellenius, PDG de Mercedes-Benz Cars, à une publication australienne. Avancer qu’il recevra un contenu technologique similaire … mais aussi qu’il arrivera en 2021.

Mercedes-Benz prépare une mise à jour de la génération actuelle de la Classe C, qui recevra des niveaux d’équipement et de technologie similaires à la nouvelle Classe S.

Du moins, c’est ce que déclare la publication australienne Cars Guide sur la base des informations mises à disposition par une source qu’il connaîtra certainement en détail, nul autre que le PDG de Mercedes-Benz Cars et Daimler AG, Olla Kaellenius.

Le PDG de Mercedes-Benz Cars a suggéré que la nouvelle Classe C est fortement influencée par la Classe S et lancera certaines solutions telles que l’option diesel hybride pour le marché européen et un moteur électrifié par AMG.

«Dans le passé, il y a plusieurs années, la logique de Mercedes était d’introduire des innovations dans la Classe S, ce qui arrive tous les sept ou huit ans, puis de l’étendre progressivement à d’autres modèles», a déclaré Olla Kaellenius.

«Nous avons abandonné cette philosophie au cours des cinq à sept dernières années. Maintenant, toute la nouvelle architecture ou modèle reçoit des innovations. C’était maintenant la Classe S, mais l’année prochaine, la nouvelle Classe C arrivera ». Le gestionnaire va encore plus loin, suggérant que la Classe C sera une Classe S.

Démocratisation des innovations

La Classe S a reçu de nombreux équipements de modèles non haut de gamme, tels que le système d’infodivertissement MBUX introduit dans la Classe A en 2018, mais a maintenant franchi une nouvelle étape.

Selon Cars Guide, l’idée n’est pas de réserver les innovations uniquement au haut de gamme, mais de les démocratiser rapidement. «Nous avons développé un système d’ingénierie qui permet le lancement rapide d’innovations dans d’autres véhicules», a ajouté le PDG de Mercedes-Benz Cars.

La nouvelle Classe C devrait être introduite à la mi-2021 et devrait recevoir un nouveau système d’infodivertissement avec un affichage tête haute avec réalité augmentée.

