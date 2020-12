Déjà en 2023. BMW veut augmenter le poids des voitures électriques de 8 à 20%

A l’heure où la marque allemande s’oriente vers la mobilité électrique, c’est le PDG de BMW Oliver Zipse lui-même qui assume publiquement la nécessité d’accélérer la transition, se fixant des objectifs encore plus ambitieux. Qui commencent, maintenant, avec l’exigence d’augmenter le poids des modèles électriques, dans les ventes du constructeur, de l’actuel 8%, à 20%, déjà en 2023.

S’exprimant dans une interview au journal allemand Augsburger Allgemeine, le PDG de BMW, Oliver Zipse, révèle que «nous augmentons considérablement le nombre de véhicules électriques», et «entre 2021 et 2023, nous espérons, en ce moment, pouvoir en fabriquer davantage. 250 000 voitures électriques, que prévu initialement ».

Cependant, Zipse rappelle également que pour que BMW atteigne ses objectifs en matière de véhicules électriques, il sera également nécessaire de renforcer l’infrastructure de recharge.

Oliver Zipse est l’un des prochains tramways de la marque, le BMW i4 Concept

«En effet, il sera nécessaire d’installer, dès aujourd’hui et chaque semaine, 15 000 bornes de recharge privées supplémentaires et environ 1 300 bornes publiques supplémentaires. Eh bien, malheureusement, nous en sommes loin », a déclaré le même responsable, s’adressant déjà à ..

À ce stade, il est important de se rappeler que BMW envisage actuellement de lancer deux autres modèles 100% électriques en 2021. À commencer par la berline i4, qui devrait être suivie, déjà vers la fin de l’année, du SUV iX.

De plus et sur ce dernier modèle, il s’agit d’un SUV aux dimensions généreuses, similaire au X5, également connu, jusqu’à présent, sous le nom d’iNext, et qui se veut un rival direct du Mercedes-Benz EQC et Audi e-tron .

LIRE TROP

BMW iX. Le SUV électrique rencontre les derniers tests hivernaux au Cap Nord

Selon les informations déjà connues, le modèle disposera d’une batterie de 100 kWh, permettant une autonomie de l’ordre de 480 kilomètres, entraînée par deux moteurs électriques qui garantissent ensemble 503 ch de puissance, en plus d’une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en moins de cinq secondes.

Quant à la BMW i4, il s’agit d’une berline destinée à la Tesla Model 3, et qui, grâce à une base technique similaire à celle de l’iX, devrait se targuer, par exemple, d’une puissance maximale d’environ 530 ch.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂