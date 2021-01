Déjà avec la version vibrante Plaid +. Tesla présente les Model S et X renouvelés

Tesla vient de présenter la dernière mise à jour de ses deux modèles haut de gamme, le Model S et le Model X. Qui, en plus d’une augmentation en termes d’équipement et de technologie, fait également ses débuts avec la version Plaid, qui est également le véhicule électrique du véhicule actuellement en vente, avec une plus grande autonomie et capacité d’accélération. Tout, pour livraison, à partir de septembre 2021.

En l’absence de changements importants à l’extérieur, même et en particulier dans le cas de la Model S, malgré les près de 10 ans qu’elle est déjà sur le marché, les deux modèles phares de Tesla se concentrent ainsi sur la mise à jour, à l’intérieur de l’habitacle. Où, en plus d’un nouveau volant plus… sportif et avant-gardiste, il est possible de trouver une nouvelle console centrale, dont se détache un nouvel écran tactile géant, le centre de contrôle de pratiquement n’importe quelle voiture.

Annonçant une capacité de résolution de 2200 × 1300, une grande réactivité et une inclinaison gauche-droite, ce nouvel écran «se transforme», encore, en une excellente tablette de jeu. Grâce non seulement à une capacité de traitement allant jusqu’à 10 téraflops – plus que, par exemple, la dernière Xbox One X, qui ne compte que 6 téraflops -, mais aussi dans des couleurs ultra-lumineuses.

À côté de cet écran, une partie du système d’infodivertissement Premium Connectivity 3, qui comprend des cartes satellites avec visualisation du trafic en direct, Internet avec navigateur, streaming vidéo et Caraoke, un deuxième écran servant de tableau de bord et fournissant les principales informations de conduite, et celui qui comprend également un troisième écran, conçu pour amener le divertissement à l’arrière.

Toujours dans l’habitacle, une référence pour un nouveau système de climatisation à trois zones, réglable via des écrans et sans aucune commande physique, et avec filtre HEPA, capable, selon Tesla, d’empêcher l’entrée de virus, de bactéries et d’odeurs désagréables dans le cabine, en plus d’un système de son de 960W, avec 22 (!) sorties sonores.

Différente des Model S et Model X, c’est la nouvelle solution trouvée pour assurer une plus grande luminosité dans l’habitacle, la berline se concentrant sur un toit en verre, tandis que le SUV opte pour un pare-brise panoramique. Et ce que Tesla décrit comme «le plus grand pare-brise panoramique du marché».

Tout aussi impressionnante, la capacité de charge utile de la berline américaine, qui, selon Tesla, est capable d’accueillir un vélo, sans avoir à retirer les roues. Opération encore plus facile sur le SUV Model X, qui, en plus de pouvoir accueillir un total de sept occupants, peut également être transformé pour assurer un total de 2 575 litres de capacité de chargement. Les deux modèles ont également le soi-disant «frunk», une sorte de compartiment à bagages placé sous le capot avant.

Du mode Sentinelle à la superbe version Plaid

En parlant de technologies de conduite et de sécurité, les Model S et Model X renouvelés disposent d’un système de traction intégrale résultant du placement de moteurs électriques sur les deux axes, aux côtés du système bien connu de pilote automatique, dans sa version de base. Cependant, il permet toujours à la voiture d’accélérer, de freiner et de tourner la direction, de manière autonome, lorsqu’elle est confrontée à d’autres véhicules ou piétons, dans la voie.

Une fois garés, les deux modèles phares de Tesla s’appuient sur le mode Sentry, un système qui surveille en permanence l’espace autour du véhicule, prévenant et enregistrant toute agression possible contre lui.

Tout aussi nouveau, l’introduction d’une nouvelle version Plaid sur les deux modèles, avec trois moteurs électriques et une transmission intégrale, annonçant 1020 ch de puissance. Et, grâce à ces attributs, promettre la meilleure capacité d’accélération de 0 à 100 km / h, parmi les véhicules électriques actuellement en vente – 2.1s le Model S Plaid, 2.6s dans le cas du Model X Plaid.

Cependant, dans le cas de la berline, nous soulignons la possibilité d’opter pour une nouvelle version, encore plus puissante, avec les trois mêmes moteurs, mais annonçant 1100 ch de puissance. Dont la capacité d’accélération annoncée est inférieure à 2,1 s!

Naturellement, l’augmentation de la capacité d’accélération finit par pénaliser (légèrement) les autonomies, la Model S Plaid annonçant 628 km, tandis que la Model X Plaid se situe à 547 km.

Une exception qui confirme la règle, cependant, est la Model S Plaid +, une proposition qui bat toute concurrence (interne), également en termes d’autonomie, en annonçant PLUS de 840 km sur une seule charge! Cependant, le maintien de la vitesse maximale du S Plaid de 320 km / h.

Aussi disponible est la version Long Range, avec deux moteurs et une transmission intégrale, qui, dans le cas de la Model S, annonce comme prédicats 663 km d’autonomie, 250 km / h de vitesse maximale et 3,2 s en accélération 0-100 km / H. Alors que le Model X Long Range, il promet 580 km d’autonomie, 250 km / h de vitesse maximale et 3,9s dans l’accélération 0-100 km / h. Toutes ces valeurs, toujours conformes aux spécifications nord-américaines.

Prix ​​à partir de 91 mille euros

Enfin, en ce qui concerne les prix, la Tesla Model S rénovée est désormais disponible à partir de 90 990 € (Long Range), 120 990 € (Plaid) et 140 990 € (Plaid +).

Le Tesla Model X, quant à lui, est désormais proposé à 99 990 € (Long Range) et 120 990 € (Plaid).

Enfin, en ce qui concerne les livraisons, Tesla prévoit de commencer à livrer les premières unités en septembre 2021.

