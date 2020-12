Déjà arrivé! Nous conduisons les Peugeot 3008 et 5008 rénovées

le Peugeot 3008 et 5008 sont synonymes de succès dans la marque française. Dans cette deuxième génération, ils ont su tirer le meilleur parti du crossover et du boom des SUV qui ont balayé (et balayé) le continent européen, effaçant toutes les traces extérieures du format «minivan» du prédécesseur – et depuis, les regarde vendre et vendre …

Plus de 1,1 million d’unités ont été vendues depuis le lancement des générations actuelles de 3008 et 5008 (respectivement en 2016 et 2017). Un succès qui s’est répété au France et qui a permis à Peugeot de devenir, ici, la marque la plus vendue en crossover et SUV. Le 5008 s’impose même comme le leader parmi les SUV à sept places au France, le 3008 n’étant supplanté que par le Nissan Qashqai.

Réussir ne signifie pas pour autant «dormir à l’ombre du bananier», ce qui nous amène à la raison de cette intervention, dans laquelle les deux apparaissent avec un «visage lavé» et renforcés par rapport aux équipements technologiques.

Nous avons déjà détaillé ici ce qui a changé dans les nouveaux 3008 et 5008, mais, en résumé, les principales différences sont concentrées à l’avant, les deux recevant un tout nouveau visage, plus en phase avec le reste des modèles Sochaux, comme vous pouvez le voir dans le nouvelle signature lumineuse et identification du modèle au-dessus de la grille.

De plus, il y a de nouvelles couleurs, des roues, des revêtements, un tableau de bord numérique avec une meilleure définition, un écran tactile de 10 pouces et plus d’équipement. De la vision nocturne à régulateur de vitesse adaptative, passant par des assistants à la conduite plus avancés, aboutissant à la possibilité d’une conduite semi-autonome dans les modèles équipés de boîte de vitesses automatique (EAT8).

En termes de moteurs, la seule nouveauté est l’ajout du 1.6 PureTech 180 ch (essence) et de la transmission automatique EAT8, avec les moteurs restants – essence, diesel et hybrides brancher – s’éloigner immuablement des modèles que nous connaissions déjà, même s’ils sont adaptés aux dernières spécifications des normes d’émission.

Peugeot 3008 HYBRID4

Pour ce premier contact dynamique sur le sol national j’avais à ma disposition une Peugeot 3008 GT HYBRID4, la plus puissante, rapide et … chère de la gamme, et une Peugeot 5008 Allure 1.5 BlueHDI EAT8.

Malgré le 3008 HYBRID4, l’un des deux hybrides brancher de la gamme, n’étant pas une nouveauté totale, même pas dans le garage de 45secondes.fr – João Delfim Tomé a eu l’occasion de le tester près de six mois avant le restylage -, c’était une nouveauté pour moi que je n’avais pas pu conduire.



C’est là que se concentre la plus grosse nouveauté: nouvelles optiques, calandre et signature lumineuse.

Et ce qui surprend, tout de suite, ce sont les performances de ce SUV – il nous propulse vers l’horizon de manière déterminée, sans aucun doute… Oui, je sais que c’est 300 ch et 520 Nm résultant de la combinaison du 1.6 PureTech 200 ch avec deux moteurs électrique (110 ch et 113 ch) – dont un sur l’essieu arrière – mais aussi environ 1900 kg SUV. Cela n’a guère d’importance, apparemment. Le couple instantané des moteurs électriques garantit une réactivité allant de agréable à «putain, c’était plus comme un coup de pied«, Auquel le moteur thermique rejoint rapidement.

Au-delà de la performance, c’est le raffinement qui surprend. Une courte enquête autoroutière a prouvé la suppression efficace du bruit de roulement et du bruit aérodynamique, à l’exception d’une légère turbulence entre le montant A et le rétroviseur.

À des rythmes plus stables et modérés, nous avons commencé à apprécier les autres aspects du 3008 HYBRID4 et de sa chaîne cinématographique. Il n’a pas été possible de prouver les 59 km d’autonomie électrique – il n’y avait pas de temps pour cela – mais il a été possible de prouver que le mode Hybride semble faire une gestion plus équilibrée entre le moteur thermique et les moteurs électriques, que celle que j’ai vérifiée sur la Citroën C5 Aircross Hybride (un moteur électrique et 225 ch) qui utilisait excessivement le moteur électrique, vidant rapidement la batterie.



Dans ce mode, il n’est pas difficile d’atteindre une consommation de l’ordre de 5,0 l / 100 km, tandis que sur l’autoroute, en utilisant uniquement le moteur thermique, celles-ci ont atteint des valeurs de l’ordre de 6,5 l / 100 km.

A l’époque où j’étais aux commandes de la 3008, j’ai remarqué le grand confort à bord, à la fois assuré par la suspension et les sièges. Bien que, dans le cas de cet HYBRID4, peut-être en raison de son poids excessif, la suspension révèle des difficultés pour faire face à des irrégularités plus brusques, agissant de manière plus sonore et énergique – quelque chose que je n’ai pas remarqué dans le plus grand, mais plus léger. 5008.

Peugeot 5008 1.5 BlueHDI

En parlant de la 5008, que j’ai également eu l’occasion de conduire, quoique pour un temps plus court, en plus du moteur diesel et de la transmission automatique EAT8, elle est également venue dans une spécification plus modeste, le Pack Allure. Non seulement il présente une présentation plus sobre que le niveau GT de la 3008 HYBRID4, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur, mais il n’est pas aussi équipé d’équipement.

La 5008 se distingue par son empattement et sa longueur plus importants, caractéristiques qui permettent d’ajouter une troisième rangée de sièges avec deux sièges rabattables. Si ces deux sièges supplémentaires sont à l’origine de la 5008, la vérité est que c’est dans la deuxième rangée que j’ai découvert les plus gros avantages de la 5008 par rapport à la 3008.

Non seulement nous avons maintenant trois sièges individuels, mais ils glissent le long, permettant une flexibilité d’utilisation qui est étrange à la 3008 et beaucoup, mais même beaucoup d’espace pour les jambes. Si nous atteignons la troisième rangée, nous obtenons toujours un coffre qui devrait rivaliser en zone utile avec du T0 …

Pour ceux qui ont besoin d’espace, ou qui sont toujours pleins de monde ou d’ordures, la Peugeot 5008 s’avère sans aucun doute la plus adaptée à cette tâche. Ce qui m’a amené à émettre quelques réserves sur ce 1.5 BlueHDI. Rien contre le moteur lui-même – un moteur que j’apprécie vraiment – mais les 130 ch qu’il charge, bien que je puisse déplacer le 16008 de près de 500 kg avec compétence, la vérité est que seul j’étais à bord.

En regardant dans le rétroviseur et l’extension de la voiture derrière moi, en l’imaginant pleine de monde, cela fera-t-il l’affaire? Quelque chose que nous avons hâte de prouver dans une prochaine occasion plus tardive. Le 5008 dispose de plus de moteurs disponibles mieux adaptés à cette tâche, comme le plus intéressant 2.0 BlueHDI de 180 ch – contrairement au 3008 il n’y a pas de variantes hybrides du 5008 -, bien que, sur notre marché, cela signifie une augmentation absurde de 7000 euros de prix .

En conclusion

Malgré la «face lavante» et le renfort technologique, au volant, les Peugeot 3008 et 5008 renouvelées restent les mêmes – aucune modification n’a été apportée au niveau du châssis – le confort étant plus important que l’acuité dynamique.

Pour certains, le i-Cockpit reste un défi, où pour voir le tableau de bord, nous devons regarder par-dessus le petit volant non rond. Cela ne me dérange pas et j’apprécie vraiment cette solution, mais je comprends que pour d’autres, il est impossible d’atteindre une position de conduite satisfaisante. J’apprécierais juste un peu plus de poids dans la direction, ce qui en mode « Normal » s’avère trop léger. Cela finit par créer, parfois, une agitation supplémentaire dans le corps car le manque de résistance et la petite taille du volant peuvent entraîner des mouvements plus brusques que souhaité.

Les deux propositions de Peugeot ne sont pas les plus accessibles, mais leurs prix ne diffèrent pas beaucoup de ce que nous voyons dans le segment. La Peugeot 5008 Allure Pack 1.5 BlueHDI EAT8 s’élève à près de 43 milliers d’euros, tandis que la Peugeot 3008 HYBRID4 GT dépasse les 54 milliers d’euros. Des valeurs élevées, mais celles-ci compensent par une image distincte qui s’écarte d’autres options plus conventionnelles, la qualité qb et l’agrément à bord.

Dans le cas de la proposition hybride brancher, la variante GT de HYBRID4, est uniquement disponible pour les particuliers – pour les entreprises, la version HYBRID4 est uniquement disponible au niveau des packs Allure et Allure.