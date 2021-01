Déjà arrivé. Le Stig a conduit la Mercedes-AMG GT Black Series sur la piste Top Gear

Roi du Nürburgring, le Mercedes-AMG GT Black Series a maintenant été mis à l’épreuve sur un circuit qui, malgré son histoire beaucoup moins ancienne que le «Green Hell», rivalise avec celui-ci en popularité: le circuit Top Gear.

Le pilote choisi pour l’occasion n’était autre que le «résident habituel» de cet espace, le célèbre Stig.

Tout au long de la courte vidéo, nous pouvons voir comment le Stig n’a pas épargné le membre le plus puissant de la famille AMG en le «contournant» systématiquement dans des dérives arrière prolongées et frappantes.

Et s’il est vrai que cela n’aura probablement pas été le tour le plus rapide sur la piste Top Gear, il n’en est pas moins vrai qu’il a dû être l’un des plus voyants.

Abonnez-vous à notre chaîne Youtube.

Respecter les chiffres

Déjà mise à l’épreuve en circuit par Diogo Teixeira, la Mercedes-AMG GT Black Series est «seulement» le modèle le plus puissant de Mercedes-AMG.

Au total il développe 730 ch entre 6700 et 6900 tr / min et 800 Nm disponibles entre 2000 et 6000 tr / min extrait d’un 4.0 V8 biturbo (le M178 LS2). Tout cela permet à la GT Black Series d’atteindre 0 à 100 km / h en seulement 3,2 secondes, atteignant 200 km / h en moins de neuf secondes et atteignant une vitesse de pointe de 325 km / h.

Compte tenu de ces chiffres, il n’est pas étonnant que le modèle accrocheur Mercedes-AMG ait réussi à parcourir les 20832 km (qui comprend déjà les 232 m de la petite ligne droite sur la section T13 du circuit) en seulement 6min48.047s.