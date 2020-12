Deiveson Figueiredo: J’ai gagné chaque manche!

Le 12 décembre, Deiveson Figueiredo n’a pas pu célébrer une victoire pour la première fois en cinq combats lorsqu’il a fait match nul avec Brandon Moreno à l’UFC 256. Le Brésilien a conservé son titre mais est toujours mécontent et espère éclaircir les choses lors du match revanche.

Le Brésilien n’a regardé sa performance que dans le combat principal de l’UFC 256 jours après le combat et est arrivé à un jugement complètement différent de celui des trois juges, qui étaient pour la plupart à égalité.

« Après avoir analysé le combat, j’ai gagné chaque tour », a déclaré Figueiredo à MMAFighting.com. «Malheureusement, je ne sais pas pourquoi ils ne m’ont pas donné la victoire. Il y a eu une déduction de points, mais même avec une égalité dans le tour quand c’est arrivé, j’ai gagné tous les tours. Eh bien, il y aura une revanche et je briserai Moreno pour qu’il n’y ait aucun doute. «

Figueiredo avait été emporté à deux fautes dans le combat. Après avoir tenté de repousser Moreno loin de lui au deuxième tour au sol, il a attiré son attention avec son pouce. Au troisième tour, un coup de pied bas a fait déduire le point. Les juges ont ensuite évalué le quatrième tour pour le Mexicain. Un juge aussi le deuxième, un autre le cinquième tour. C’est donc arrivé à un tirage au sort.

« Je n’ai pas marqué un tour pour lui », a déclaré Figueiredo. «Je suis allé de l’avant tout le temps et j’ai attaqué. J’avais la réponse prête pour chaque attaque de lui. À mon avis, j’ai remporté les cinq manches. «

Figueiredo devrait bientôt avoir l’opportunité d’éliminer les imperfections. Cette fois, les deux devraient obtenir un camp de préparation complet après que Figueiredo et Moreno n’aient eu que 21 jours pour se préparer au combat et prendre du poids.

« Je veux la revanche pour qu’il n’y ait plus aucun doute », a poursuivi Figueiredo. «Je veux me sentir bien et montrer mes compétences. Le gars qui a combattu Moreno n’était pas moi. Il peut en être sûr. Je vais m’entraîner très dur pour lui et ce sera un combat complètement différent. «

Le Brésilien a évoqué une infection qui lui a presque coûté le combat contre Moreno. Le Brésilien a été hospitalisé la veille du combat et a été constipé. À ce jour, le Brésilien ne sait pas ce qui l’a attrapé. Pendant des heures, il a lutté contre des douleurs abdominales basses et sans sommeil. A la fin du combat il était toujours là avec la ceinture et le bonus pour le combat du soir.

«Cette infection m’a presque sorti du combat. Mon père m’a appris à être un homme et je ne voulais pas annuler. Je me suis dit que je voulais me battre et je veux remporter la victoire. Quand je me suis échauffé, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. J’avais le sentiment que ça allait être difficile, l’infection m’a complètement jeté sur les pieds. Je savais que je n’allais pas être le même combattant que toujours. Je veux finir les gens, mais quelque chose m’a dit que ça n’allait pas être facile et c’est ce qui s’est passé. «

Cela ne devrait pas se reproduire lors du match revanche. Ensuite, Figueiredo veut revenir à ses anciennes forces et indiquer clairement qui est le roi des poids mouches.

