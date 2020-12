Deiveson Figueiredo annonce sa victoire au premier tour contre Brandon Moreno

Le champion brésilien des poids mouches Deiveson Figueiredo s’attend à une réduction de poids plus légère qu’avant ses derniers combats contre Alex Perez et Joseph Benavidez, contre lesquels il a raté le poids de combat en février lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois et n’a donc obtenu le titre que lors du match revanche en juillet malgré la victoire. pourrait. Il donne également un avant-goût de ce qu’il fait avec Brandon Moreno à l’UFC 256.

Lorsque la pesée officielle de l’UFC 256 est prévue à Las Vegas vendredi, Deiveson Figueiredo ne s’attend pas à des surprises avec son poids. Bien qu’il ait encore manqué le poids de combat en février et ait également eu du mal à réduire le poids lors de son dernier combat contre Alex Perez, le champion est sûr de pouvoir garder la limite de poids. Après son dernier combat contre Perez en novembre, Deus da Guerra a maintenu son poids à 61 kilogrammes. Il monte généralement à environ 40 livres après un combat.

« J’ai porté une attention particulière à mon poids et vous pouvez être sûr que je ferai du poids plus facilement qu’auparavant », a déclaré Figueiredo dans une interview avec MMA Fighting. «Je suis prêt à livrer un autre spectacle aux fans brésiliens le 12 décembre.» En revanche, Figueiredo n’est pas très impressionné par les qualités de Brandon Moreno dans l’Octogone. « Alex Perez est plus dur que lui, aucun doute là-dessus », a déclaré le champion. Figueiredo a abandonné Perez lors de son dernier combat après seulement deux minutes du premier tour.

«Je suis prêt à le faire taire le douzième pour qu’il ne me défie pas ou ne fasse pas de trash sur les réseaux sociaux. C’est un boxeur, mais parle de takedowns et de jiu-jitsu. Je ne vois aucune qualité en lui. C’est un match facile pour moi. Le combat contre Perez a été facile, mais ce combat va être encore plus facile », a déclaré Figueiredo.

Il n’est donc pas étonnant que Figueiredo donne une prévision claire pour samedi. «Je suis quelqu’un qui étudie attentivement mes adversaires et c’est exactement ce qui me rend si confiant dans la victoire. J’attaque mes adversaires dans la zone où ils sont faibles », a déclaré Figueiredo. Cette zone est censée être la lutte pour samedi. «Je vais l’amener à la tâche. Je vais le faire tomber et abandonner. Au premier tour. Il n’en est pas un pour lequel j’ai besoin de deux tours. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂