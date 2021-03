Degrassi Star Jahmil French meurt à 29 ans

Jahmil French, l’acteur canadien surtout connu pour son rôle régulier de Dave Turner dans Degrassi: la nouvelle génération, est malheureusement décédé. Une cause de décès n’a pas encore été révélée, mais le jeune acteur serait décédé lundi à l’âge de 29 ans. Son décès a été confirmé par sa représentante, Gabrielle Kachman, dans un communiqué remis à Deadline.

« C’est avec le cœur lourd que je confirme le décès d’un ami et client cher Jahmil français», A déclaré Kachman.« Beaucoup se souviendront de lui pour sa passion pour les arts, son engagement envers son métier et sa personnalité vibrante. Je vous demande de garder sa famille et ses amis dans vos pensées et vos prières en cette période difficile. «

French a joué Dave Turner sur Degrassi: la nouvelle génération en tant que membre de la distribution principale entre 2009 et 2013. Pour le rôle, il a reçu une nomination au Canadian Screen Award pour la meilleure performance dans une émission ou une série pour enfants ou jeunes aux premiers Canadian Screen Awards en 2013. Il a ensuite été nominé pour le meilleur second rôle masculin pour son rôle dans le film Renforcer en 2018. Le français est également apparu dans les films L’infâme, À la première lumière, et Dalia, ainsi que des rôles dans d’autres émissions comme Incorporé et Soyons physiques.

Plus récemment, des Français avaient joué Dante Mendoza sur la série Netflix Bande sonore, qui a été créée sur le streamer en 2019. Réagissant aux nouvelles, Bande sonore Le créateur Joshua Safran a évoqué le décès de French avec un message sur Twitter.

Je peux confirmer que mon bon ami, collègue, et tout autour de l’inspiration, Jahmil French, est décédé hier. Publier uniquement parce que je vois l’histoire sortir. J’aurai plus à dire sur lui plus tard. En ce moment, nous ne faisons que traiter cette nouvelle dévastatrice. – chisme chica (@Anthologist) 2 mars 2021

« Je peux confirmer que mon bon ami, collègue, et tout autour de l’inspiration, Jahmil French, est décédé hier », a écrit Safran. « Publier uniquement parce que je vois l’histoire sortir. J’aurai plus à dire sur lui plus tard. En ce moment, nous ne faisons que traiter cette nouvelle dévastatrice. »

Christina Milan, française Bande sonore co-star, a également laissé un commentaire sur le dernier post Instagram de l’acteur, « Vous nous manquerez. Reposez paisiblement King. »

Certaines des co-stars françaises de Degrassi: la nouvelle génération rendent également hommage. Melinda Shankar, qui a joué Alli Bhandari dans la série, a écrit sur Instagram: « Vous occuperez toujours une place si spéciale dans mon cœur. Merci d’être l’un des amis les plus talentueux, compatissants, gentils et drôles que j’ai. J’ai adoré. Partager certaines de mes photos préférées au fil des ans pour mettre en valeur sa lumière vive. Je vais manquer nos soirées dansantes. #Bhandurner pour toujours.

« Toujours sous le choc », a ajouté Chloé Rose. « Jahmil nous manquera. Il faisait partie intégrante de la famille Degrassi et certainement une grande partie de mes jours de degrassi. Il a toujours voulu faire rire et sourire les gens, une vraie joie d’être autour. Repose en paix. »

Toujours … sous le choc. Jahmil nous manquera. Il faisait partie intégrante de la famille Degrassi et certainement une grande partie de mes jours de degrassi. Il a toujours voulu faire rire et sourire les gens, une vraie joie d’être là. Repose en paix ❤️ pic.twitter.com/6RewkjcFa1 – Chloé Rose (@ ChloeRose4) 2 mars 2021

Publiant une vidéo de danse française, Annie Clark écrit également: « Le cœur brisé par la perte de notre ami Jahmil French. Cette vidéo est la façon dont je penserai toujours à lui. Tellement pleine d’énergie et de plaisir. Il dansait toujours. Un vrai talent. et un grand ami. Tu nous manqueras tous tellement Jahmi. «

Le cœur brisé par la perte de notre ami Jahmil French. Cette vidéo est la façon dont je penserai toujours à lui. Tellement plein d’énergie et de plaisir. Il dansait toujours. Un vrai talent et un grand ami. Tu nous manqueras tous tellement Jahmil 💔 pic.twitter.com/hgKibZ1h1j – Annie Clark (@anniejclark) 2 mars 2021

Nos pensées vont à la famille et aux amis de French en cette période difficile. À seulement 29 ans, il était bien trop jeune pour y aller. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: Avis de décès, Degrassi