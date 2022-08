Dégivrez correctement le réfrigérateur et économisez de l’énergie à l’avenir

Si la consommation d’énergie du réfrigérateur est anormalement élevée, cela peut être dû à une couche de glace trop épaisse à l’intérieur. Par conséquent, le dégivrage doit avoir lieu régulièrement, en particulier avec les appareils plus anciens. Avec les modèles modernes, en revanche, les fabricants prennent des précautions. Néanmoins, le dégivrage est également une bonne idée ici, car le réfrigérateur peut alors être correctement nettoyé.

Pourquoi la couche de glace dans le réfrigérateur coûte de l’énergie



Le réfrigérateur et le congélateur doivent être dégivrés au moins une fois par an.



Image : © Saturne/Gorenje 2019



C’est une bonne pratique de dégivrer le réfrigérateur et le congélateur une ou deux fois par an – cela réduit la consommation d’énergie et permet d’économiser de l’argent. Parce que l’ouverture constante de la porte permet à l’air chaud d’entrer dans l’appareil électroménager. Celui-ci se condense et se dépose sous forme de gouttelettes. Finalement, le liquide gèle et se transforme en une couche de glace isolante, ce qui augmente la consommation d’électricité. Un dégivrage régulier contrecarre cela, mais de nos jours, il est plus nécessaire pour les appareils plus anciens. Car les constructeurs ont déjà réagi à ce phénomène.

De plus en plus d’appareils avec dégivrage automatique ou technologie no-frost

De nombreux réfrigérateurs sont maintenant disponibles qui reposent sur le dégivrage automatique ou la technologie dite sans givre. Depuis les années 1980, il existe des réfrigérateurs à dégivrage automatique, qui se trouvent à l’arrière de l’appareil. Une option de chauffage intégrée fait fondre la glace afin qu’elle soit drainée dans un canal sous forme d’eau et puisse s’évaporer.

Les réfrigérateurs dotés de la technologie sans givre commencent une étape plus tôt – cette invention empêche en premier lieu la formation d’épaisses couches de glace. Ceci est réalisé avec un ventilateur qui abaisse le niveau d’humidité. Il démarre pendant la phase de refroidissement et souffle l’air froid dans le compartiment congélateur. Là, il circule à travers les compartiments individuels et empêche l’humidité de se condenser et de se transformer en une couche de glace. La température optimale du réfrigérateur devrait être d’environ 7 degrés.

L’hiver est le moment idéal pour un grand nettoyage

Le processus de dégivrage d’un réfrigérateur est assez simple. L’hiver est un bon moment – pendant la saison fraîche, les denrées périssables peuvent être temporairement stockées sur le balcon. Une alternative consiste à utiliser des sacs isothermes ou à demander à un voisin sympathique de stocker les courses dans son réfrigérateur pendant quelques heures. Ensuite, vous devez débrancher le réfrigérateur. Sinon, le thermostat réagirait à l’augmentation de la chaleur et pourrait surchauffer.

Conseils pour dégivrer le réfrigérateur



Il y a quelques points à considérer lors du dégivrage d’un réfrigérateur.



Image : © Saturne 2021



Pour dégivrer le réfrigérateur, il suffit d’ouvrir la porte et d’attendre que la glace fonde lentement. Astuce : Si cela prend trop de temps, vous pouvez également mettre une casserole d’eau chaude à l’intérieur de l’appareil de cuisine. L’eau de dégivrage peut être récupérée avec une serviette au fond du réfrigérateur.

Une fois que toute la glace a fondu, le réfrigérateur peut être soigneusement nettoyé, par exemple avec un détergent doux ou un nettoyant à base de vinaigre. Ce dernier est particulièrement recommandé car non seulement il nettoie et désinfecte, mais il élimine également les odeurs désagréables. Une fois le travail terminé, il faut attendre que le frigo soit sec. Ensuite, l’appareil peut être reconnecté à l’alimentation électrique et les aliments peuvent être chargés.