Defund The Police: Le bilan humain du racisme dans la police américaine

Dans une année qui a été marquée par la pandémie, l’incertitude économique et les troubles politiques, l’Amérique se souvient une fois de plus de l’un de ses piliers racistes – la terreur des Afro-Américains par la police.

Dans un barrage apparemment sans fin de meurtres par la police, y compris George Floyd à Minneapolis et Breonna Taylor à Louisville, Kentucky, le pays a explosé en soulèvements qui se sont répandus dans le monde entier au cours de l’été 2020. Manifestations, services de police en flammes et appels à la justice joué à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Le dimanche 11 avril 2021, une autre tragédie a été apportée: Daunte Wright, 20 ans, du Brooklyn Center, une banlieue de Minneapolis, a été abattu lors d’un arrêt de la circulation. Les rapports indiquent que l’officier Kim Porter a accidentellement tiré une balle dans la poitrine de Wrights.

Ce meurtre fait écho aux souvenirs d’Oscar Grant, qui en 2009 a été tué par balle par un policier qui prétend qu’il pensait qu’il tenait son taser.

Toutes ces morts de Noirs non armés constituent une institution qui n’a fait preuve que de mépris et de dédain pour les Afro-Américains.

Fatigués de se voir demander de faire preuve de patience avec un système qui cible les hommes noirs, les militants proposent des solutions plus agressives. L’une d’entre elles consiste à «dissiper la police».

Le terme «défund la police» signifie essentiellement de détourner une partie ou la totalité du financement qui va des services de police vers d’autres méthodes de prévention du crime.

Les organisations qui soutiennent la santé mentale, hébergent les sans-abri, traitent la toxicomanie et offrent des interventions en matière de violence communautaire sont quelques-unes des nombreuses initiatives qui pourraient recevoir cet argent. Pour la plupart des militants, l’objectif de la suppression du financement de la police n’est pas d’éradiquer complètement les forces de l’ordre, mais de montrer qu’il existe des méthodes alternatives pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier dans les quartiers à prédominance noire.

Alors que le mouvement a pris de l’importance en 2020, le concept de défunding de la police existe depuis de nombreuses années. C’est parce que l’histoire de l’application de la loi aux États-Unis est intrinsèquement raciste.

L’histoire du maintien de l’ordre en tant qu’institution anti-noire

Les patrouilles d’esclaves, que beaucoup considèrent comme l’une des premières formes d’application de la loi, ont commencé en Caroline du Sud en 1704. Leur travail, selon le Law Enforcement Museum, consistait à «contrôler les mouvements et les comportements des populations réduites en esclavage».

Cela signifie que les patrouilles d’esclaves ont traqué les esclaves en fuite, les ont disciplinés, les ont renvoyés à leurs esclaves et ont invoqué la peur chez tous les esclaves qui pensaient se révolter.

Cette pratique a duré jusqu’à la fin de la guerre civile, mais le terrorisme contre les Noirs s’est poursuivi avec les codes noirs, les lois locales et étatiques qui limitaient les endroits où les anciens esclaves pouvaient travailler et vivre. Si les Afro-Américains étaient soupçonnés de ne pas travailler ou «d’être dans un endroit où ils n’auraient pas dû être», ils pourraient être arrêtés – ou pire.

En 1910, le savant et écrivain WEB Du Bois fonde La crise, un magazine trimestriel publié par la NAACP, consacré à raconter les histoires des Noirs et d’autres communautés de couleur. Du Bois a écrit de nombreux essais anti-lynchage mettant en évidence les violentes attaques subies par les Noirs de la part de policiers blancs.

De même, l’éducatrice et journaliste Ida B. Wells, cofondatrice de la NAACP, a également rendu compte du lynchage d’hommes noirs. Wells, voyant qu’au cœur de ces meurtres consistaient à «contrôler les Noirs» et que de nombreux justiciers blancs accusés de ces lynchages soient acquittés, a exhorté le gouvernement fédéral à intervenir et à offrir une protection aux Afro-Américains.

Du Bois et Wells ont fait valoir que la police et le vigilantisme blanc ciblaient les Noirs et ont commencé à proposer d’autres solutions, telles que Abolition-Démocratie à propos de laquelle DuBois a écrit, « où un monde futur dans lequel non seulement l’esclavage des biens, mais les structures qui continuent à reproduire son les dynamiques de pouvoir ont été non seulement réformées, mais définitivement abolies. » Des écrits et des entretiens avec Angela Y. Davis éclairent également davantage le sujet.

En tant qu’homme afro-américain qui a grandi dans le centre-ville, je n’ai jamais pu voir la police comme une force pour de bon.

Les amis et la famille racontaient toujours des histoires d’arrestation sans raison, fouillés et profilés parce que nous «correspondions à la description» et parfois même brutalisés.

Quand tu grandis dans la hotte, ce n’est pas un sentiment de si, mais lorsque vous entrerez en contact avec la police.

Alors que je roulais à vélo dans les rues de mon quartier, je voyais des voitures de flics passer lentement et me jeter un regard méchant. Quand mes amis et moi rentrions chez nous le soir, nous nous tendions quand une voiture de patrouille passait devant nous. Il y avait toujours un ami qui disait: « Ils ont juste commencé à baiser avec moi sans raison. »

En vieillissant et en grandissant en tant que garçons noirs, nous étions considérés comme plus dangereux. En y réfléchissant maintenant, c’est comme si nous vivions en territoire occupé.

Quand j’ai eu 16 ans et que j’ai obtenu mon permis de conduire, ma mère m’a donné «The Talk»: une conversation que de nombreux parents ont avec leurs enfants noirs lorsqu’ils atteignent l’adolescence.

Elle savait que depuis que je conduisais, la probabilité de démêlés avec la police serait beaucoup plus grande, alors ma mère m’a donné des conseils sur la façon d’agir lorsque je suis arrêté.

«Soyez poli», m’a-t-elle dit, comme des générations de mères l’ont dit à leurs fils noirs. «Répondez par un« oui monsieur »,« oui madame ». Ne faites pas de mouvements brusques. Gardez les deux mains sur le volant en tout temps. »

Ces précautions visaient à réduire la probabilité que son fils soit tué.

Quand je me faisais arrêter, presque à chaque fois que je pensais: « Cela pourrait être ça. » Je ne peux pas décrire la peur et l’anxiété que je ressens en tant qu’homme noir arrêté par les forces de l’ordre.

Si vous n’êtes pas noir, vous devriez prendre un peu de temps et y réfléchir. Si vous êtes arrêté par la police pour quelque raison que ce soit, cela pourrait être la dernière chose que vous fassiez.

La répression contre la défondation de la police

Il me semble que la majorité de l’opposition à la suppression du financement de la police vient d’un désaccord fondamental sur la façon dont les différentes communautés perçoivent l’application de la loi.

Pour de nombreuses communautés noires, la police est une force oppressive qui, depuis des générations, nous a discriminés, illégalement arrêtés, agressés, volés, violés et assassinés. Pendant tout mon séjour sur cette planète, j’ai peut-être eu deux interactions positives de la part de la police parmi des dizaines d’expériences négatives.

Les communautés blanches considèrent la police comme des protecteurs et des héros.

Ils ont le privilège de voir la police comme un groupe qui existe pour faire appliquer les lois et maintenir l’ordre.

C’est parce que la police aux États-Unis a été créée pour protéger les droits des esclaves à asservir les êtres humains.

Ces jours-ci, la police est conçue pour protéger les Blancs des «voyous» noirs dont les Blancs sont conditionnés à croire qu’ils veulent détruire leurs biens et les attaquer.

La police fait en sorte que les Blancs se sentent en sécurité. Les Noirs se sentent rarement, voire jamais, en sécurité.

Les détracteurs du mouvement décrivent un pays où la police est démantelée comme un pays de non-droit

L’ancien secrétaire au logement et au développement urbain, Ben Carson, prévient que tout le monde va s’armer et commencer à engager des groupes d’autodéfense pour la protection. Il insiste sur le fait que la nation se transformera en chaos.

L’ancien président Donald Trump accuse l’idée de «radicale» et d ‘«anti-flic». Un autre ancien président, Barack Obama, a rejeté la dénonciation de la police comme un «slogan accrocheur» et a déclaré: «Vous perdez un large public dès que vous le dites».

Ceux qui défendent le financement de l’application de la loi soulignent l’amélioration des conditions des communautés que la police patrouille. Les organisations de création d’emplois, de services sociaux et de désescalade de la violence recevraient les sommes qui vont régulièrement aux services de police.

Le FBI rapporte que les crimes violents ont chuté de près de 50% depuis les années 1990, de sorte que des villes comme Minneapolis dirigent des fonds de la police pour créer plus de sensibilisation en santé mentale pour répondre à divers appels au 911.

À l’été 2020, le conseil municipal d’Austin, au Texas, a voté pour réduire le budget de la police de 150 millions de dollars et investir dans l’accès à la nourriture, la prévention de la violence et l’accès à l’avortement.

D’autres villes comme Oakland, Los Angeles et Baltimore emboîtent également le pas, en supprimant des millions de dollars des forces de l’ordre et en investissant dans d’autres solutions.

De nombreux Afro-Américains sont fatigués, absolument épuisés par la conversation policière.

Que peut-on faire pour réduire les torts et les meurtres des hommes noirs par les forces de l’ordre?

Chaque fois que cette question est posée, de nombreuses personnes soulignent deux choses: des incidents isolés et une formation sur les préjugés.

Au cours de la campagne présidentielle de 2020, le candidat démocrate de l’époque, Joe Biden, a publié une déclaration soutenant la formation, les caméras corporelles et la police communautaire.

Mais il n’est pas prouvé que la formation sur les préjugés élimine ou même réduit le racisme, un titre de NPR expliquant que «les préjugés implicites changent les esprits, pas nécessairement les comportements».

Dans cet article traitant de la formation sur les préjugés implicites avec la police, Joshua Correll, professeur agrégé de psychologie à l’Université du Colorado a commenté: «Je m’attends à ce que nous puissions accueillir les gens et les former à réduire leurs préjugés implicites – je ne pense pas que cela ait été soutenu par la littérature.

À mon avis, ce que les préjugés implicites ne parviennent pas à résoudre, c’est la sur-police systémique et les abus de la police auxquels les Afro-Américains sont confrontés depuis des centaines d’années.

Human Rights Watch, une organisation vouée à enquêter sur les abus des communautés à travers le monde, rapporte que si les Blancs consomment des drogues à un taux cinq fois plus élevé que les Noirs, les hommes noirs sont condamnés à la prison d’État à 13,4 fois plus que les hommes blancs.

Les Noirs sont également tués à des taux plus élevés que les Blancs par la police, selon une étude du nord-est de Harvard.

Comme le disait LeBron James, «nous vivons dans deux Amériques différentes.»

S’il y avait un exemple flagrant de la façon dont le système de police est brisé, ne cherchez pas plus loin que l’émeute de Capitol Hill à Washington DC le 6 janvier 2021. Des centaines de partisans blancs pro-Trump sont descendus sur le bâtiment fédéral, volant et détruisant des biens pour protester contre la certification du président élu Joe Biden.

Alors que le monde regardait le soulèvement avec horreur, de nombreux émeutiers ont souri en faisant une descente dans les couloirs du bâtiment et ont même posé pour des photos avec des policiers à portée de main – même après que leurs collègues émeutiers aient battu et blessé plus de 140 policiers sur le placer. Un officier est décédé des suites de ses blessures.

C’est un contraste frappant avec la façon dont les Noirs et les autres sont traités lors des manifestations contre le terrorisme policier.

Très peu de photos montrent les émeutiers blessés par la police alors que les corps ensanglantés et les blessures sont la norme lors des marches pour le meurtre de Noirs non armés. En lisant les rapports de siège, j’ai dit, avec de nombreux Afro-Américains: «Si c’étaient des Noirs, ils seraient abattus en masse.»

En vieillissant, je m’inquiète pour la génération de garçons et de filles noirs qui viennent après moi.

Auront-ils la chance de vivre dans un monde où ils n’auront pas à craindre «nos protecteurs»? À ce stade, je crois que la formation et l’examen de la police pour régler le problème de la discrimination au sein de leurs organisations ne sont pas possibles.

Nous devons essayer autre chose. Entre 2014 et 2019, près de 1662 hommes noirs et 72 femmes noires ont été tués par la police, selon PNAS.org, le journal officiel de la National Academy of Sciences.

Le délestage de la police est-il une solution viable? Je ne sais pas.

Cependant, ce que je sais, c’est que les tentatives de réforme n’ont pas fonctionné. Le maintien de l’ordre aux États-Unis d’Amérique est une institution intrinsèquement raciste. Il est né de patrouilles d’esclaves; vous ne pouvez pas réformer cela.

On m’a toujours appris que lorsqu’un arbre est mauvais, on le déchire par la racine. Cela ne s’améliorera pas, cela continuera à produire des fruits pourris.

La confiance entre la communauté noire et la police est irrévocablement brisée et je crois que rien ne peut être fait pour changer cela.

LeRon L. Barton est un écrivain et conférencier qui a publié des essais sur la race, l’incarcération de masse, la politique, les affaires et les rencontres. Son travail est apparu dans Black Enterprise, Salon, Raconteur, The Good Men Project, Multibriefs et The EastBay Express. Il est également apparu sur The Stream d’Al Jazeera et a prononcé un discours TEDx sur le bégaiement de son enfance. Trouvez-le sur Twitter pour en savoir plus.