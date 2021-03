Défis hebdomadaires: récoltez des fruits ou des légumes dans Fortnite

Il est temps de collecter des fruits ou des légumes à Fortnite. Nous avons besoin de huit pièces pour relever ce défi hebdomadaire.

El Huerto est le meilleur endroit pour collectionner fruits et légumes à Fortnite. En mode escarmouche, nous avons eu des problèmes pour collecter des fruits et des légumes, alors passez en mode Battle Royale dans l’une des quatre options et ramassez les pommes qui sont au sol. Nous n’en avons besoin que de huit. Vous ne trouvez pas plus? Eh bien, il y a un verger de laitue au cas où, bien que si vous voulez plus de pommes, il vous suffit de détruire les arbres et un ou deux tomberont.

NOTE: Nous avons vu que les fruits ne peuvent pas être récoltés en mode escarmouche. Jouez au mode Battle Royale. Si cela peut être mieux avec des compagnons, car vous devez collecter 8 fruits ou légumes et ils peuvent facilement nous tuer pendant que nous faisons ce défi.

