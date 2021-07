Fortnite saison 7 Semaine 7 les Défis et missions

Les défis Fortnite de cette saison 7 et semaine 7 sont là. Disponible le 21 juillet à partir de 16h00 en Espagne.

Nous sommes depuis sept semaines dans cette saison 7 de Fortnite. Cette semaine 7, nous aurons ce qui suit Défis fortnites dans lequel nous devrons faire beaucoup de choses. N’oubliez pas que les missions légendaires de Fortnite Saison 7 Semaine 7 apparaissent en orange et les missions épiques sont celles qui apparaissent en violet. Legendary dure une semaine tandis qu’Epic dure toute la saison

(REMARQUE : nous vous recommandons de les faire dès que possible car il est normal que certains d’entre eux échouent).

Les missions et défis légendaires de Fortnite durent une semaine. Ainsi, à partir du 21 juillet 2021 à 16h00, vous aurez sept jours pour les compléter. Ci-dessous, vous avez la liste qui a été filtrée, afin que vous puissiez vous faire une idée. Les quêtes épiques seront disponibles le 22 juillet.

Comment ces missions sont-elles filtrées ? Eh bien, grâce à plusieurs dataminers tels que iFireMonkey et le méprisable, nintendero et package Rubén par Meristation. Semaine après semaine, ils sont chargés de mettre en lumière les nouvelles que le jeu vidéo Epic Games apportera. Non seulement les missions et défis de Fortnite, mais tout le contenu : armes, objets, véhicules et même skins.

Missions légendaires Semaine 7

Construisez un foyer d’écloserie en bois (0/1) – Récompense : 45 000 XP de saison

Marquez un œuf extraterrestre (0/1) – Récompense : 45 000 XP de saison

Récupérez des disques à Pleasant Park ou à Sandy Cliffs (0/2) – Récompense : 30 000 EP saisonniers

Allumez des feux de joie à proximité de différents sites de reproduction (0/2) – Récompense : 30 000 XP de saison

Rassemblez des livres sur les parents à Sacred Hotbed ou à Commerce City (0/2) – Récompense : 30 000 EP saisonniers

Missions épiques Semaine 7