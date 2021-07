Défis et missions Fortnite Saison 7 Semaine 5

Les défis Fortnite de cette saison 7 et semaine 5 sont là. Disponible le 7 juillet à partir de 16h00 en Espagne.

Nous sommes depuis cinq semaines dans cette saison 7 de Fortnite. Cette semaine 5, nous aurons ce qui suit Défis fortnites dans lequel nous devrons faire beaucoup de choses. N’oubliez pas que les missions légendaires de Fortnite apparaissent en orange et les missions épiques sont celles qui apparaissent en violet. Legendary dure une semaine tandis qu’Epic dure toute la saison (REMARQUE : nous vous recommandons de les faire dès que possible car il est normal que certains d’entre eux échouent).

Les missions et défis légendaires de Fortnite durent une semaine. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, le 7 juillet 2021 à 16h00, vous aurez sept jours pour les compléter. Ci-dessous, vous avez la liste qui a été filtrée, afin que vous puissiez vous faire une idée. Les quêtes épiques seront disponibles le 8 juillet.

Comment ces missions sont-elles filtrées ? Eh bien, grâce à plusieurs dataminers tels que iFireMonkey et le méprisable, nintendero et package Rubén par Meristation. Semaine après semaine, ils sont chargés de mettre en lumière les nouvelles que le jeu vidéo Epic Games apportera. Non seulement les missions et défis de Fortnite, mais tout le contenu : armes, objets, véhicules et même skins.

Missions légendaires de la semaine 5

-Recevoir les commandes de Slone via un téléphone public (0/1) : 15 000 EP de la saison.

-Interagir avec une radio bande citoyenne (0/1) : 45,000 PE de Saison.

-Placez les cadeaux de bienvenue dans Sacred Seedbed (0/2): 30 000 PE saisonnier.

Déployez un cube de nanomachines extraterrestres (0/1) : 30 000 XP de saison.

-Faites-vous coller un parasite extraterrestre puis parlez à Sunny (0/1): 30 000 Season XP.

-Danse près de Zyg et Cortecitos (0/1) : 30 000 XP de la saison.

Missions épiques de la semaine 5

-Détruire le matériel informatique dans les installations satellites ou Complexe actuel (0/3) : 30 000 EH de Saison.

-Infliger des dégâts aux gardes OI (0/250) : 30 000 XP de la saison.

-Éliminer les intrus (0/2) : 30 000 XP de la saison.

-Infliger des dégâts avec des armes extraterrestres ou des armes OI (0/500) : 30 000 XP de la saison.

-Enregistrer les baisses de ravitaillement (0/2) : 30 000 XP de la saison.

-Infliger des dégâts à une soucoupe en cours de pilotage (0/800) : 30 000 XP Saison.

-Ouvrez un coffre RO dans une installation satellite ou dans le Complexe Actuel (0/1): 30 000 SE PE.