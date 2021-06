Défis et missions Fortnite Saison 7 semaine 4

Les défis Fortnite de cette saison 7 et semaine 4 sont là. Disponible le 30 juin à partir de 16h00 en Espagne.

Cela semble incroyable, mais nous sommes depuis quatre semaines dans cette saison 7 de Fortnite. Cette semaine 4, nous aurons les défis Fortnite suivants dans lesquels nous devrons faire beaucoup de choses. N’oubliez pas que les missions légendaires de Fortnite apparaissent en orange et les missions épiques sont celles qui apparaissent en violet.

Les missions et défis légendaires de Fortnite durent une semaine. Donc à partir de demain 30 juin à 16h00, vous aurez sept jours pour les compléter. Ci-dessous, vous avez la liste qui a été filtrée, afin que vous puissiez vous faire une idée. Les quêtes épiques seront disponibles le 1er juillet.

Comment ces missions sont-elles filtrées ? Eh bien, grâce à plusieurs dataminers tels que iFireMonkey et le méprisable, nintendero et package Rubén par Meristation. Semaine après semaine, ils sont chargés de mettre en lumière les nouvelles que le jeu vidéo Epic Games apportera. Non seulement les missions et défis de Fortnite, mais tout le contenu : armes, objets, véhicules et même skins.

Missions légendaires de la semaine 4

– Cherchez des indices dans la ferme (0/2): 45 000 XP de saison.

-Visitez les lieux préférés d’Agrarian Steel (0/3): 30 000 SE saison.

-Placer des affiches de personnes disparues à Alameda Afligida et Campo Calígine (0/4): 30 000 PE de saison.

-Récupérez le guide de survie pour la fin du monde (0/1) : 30 000 Season XP.

– Cherchez de la nourriture, nous avons besoin de fournitures (0/5) : 30 000 XP de saison.

Missions épiques de la semaine 4

-Inflige des dégâts près d’une soucoupe ravisseur (0 / 1 000): 30 000 Saison XP.

-Détruire des repaires (0/3) : 30 000 XP de la saison.

-Détruisez des objets dans Commerce City, Sleeping Pools, Pleasant Park ou Sacred Hotbed (0/5): 30 000 Season XP.

-Expérience de la gravité réduite avec des nanoparticules extraterrestres ou sur le vaisseau-mère (0/1) : 30 000 XP de la saison.

-Chasser un animal infecté (0/1) : 30 000 XP de la saison.

-Voyage sur une soucoupe (0/1) : 30 000 XP de saison.

-Enlever un adversaire avec le rayon tracteur d’une soucoupe (0/1) : 30 000 Season XP.