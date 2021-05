Défis et missions de la saison 6 de Fortnite, semaine 8

A révélé les défis et les missions de cette semaine 8 de la saison 6 de Fortnite. Nous vous montrons la liste des missions que nous aurons à partir du 6 mai.

Aujourd’hui, jeudi 6 mai, le nouveau défis et missions à partir de la semaine 6 de Fortnite Chapitre 2 Saison 6. Grâce à ces missions, vous pouvez acquérir beaucoup d’expérience qui vous aidera à obtenir le niveau maximum de Fortnite. De cette façon, nous pouvons obtenir tous les objets, peaux et autres que la saison 6 nous offre, ce qui est assez divertissant.

Liste des défis de la saison 6 de la semaine 8 de Fortnite

Voici la liste des missions épiques et légendaires. Au cas où vous ne le sauriez pas, les quêtes épiques sont indiquées en violet sur la liste, tandis que les quêtes légendaires sont toujours orange. Les missions que vous voyez dans la liste peuvent être effectuées à la fois en mode Battle Royale et en mode Melee. Si vous partez pour les missions et souhaitez aller plus vite, nous vous recommandons de jouer au mode mêlée.

Pourquoi jouer au mode Escarmouche? Ce mode est le match à mort par équipe typique dans lequel l’équipe rouge affronte le bleu. Nous tombons dans le scénario typique de Fortnite et s’ils nous tuent, nous pouvons instantanément ressusciter. Grâce à ce mode, nous pouvons faire plusieurs missions si nous en avons l’occasion dans une seule partie.

REMARQUE: Lorsque nous mettrons en ligne la vidéo des missions sur notre chaîne YouTube, nous les mettrons dans cet article afin que vous puissiez voir comment elles sont terminées.

Missions épiques légendaires

Détruire les structures avec le feu (0/100) – Récompense: 35000 XP de saison

Détruire les structures avec le feu (0/200) – Récompense: 24 500 XP de saison

Détruire les structures avec le feu (0/300) – Récompense: 24 500 XP de saison

Détruire les structures avec le feu (0/400) – Récompense: 24 500 XP de saison

Détruire les structures avec le feu (0/500) – Récompense: 24 500 XP de saison

Missions épiques de Fortnite