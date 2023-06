Défis des clients du complexe Réservations de sièges avec serviettes

En vacances, il y a souvent des chaises limitées autour de la piscine avec beaucoup moins de chaises que les clients réels. Afin de s’assurer qu’ils se garantissent une place, il est devenu courant de « réserver » des sièges avec des serviettes qui signalent que le siège est pris.

Cependant, cette pratique non officielle de « réservation de serviettes » peut parfois devenir incontrôlable, un utilisateur de Reddit expliquant comment il s’est vengé de ceux qui profitent de la situation.

Dans un message que ce Redditor a soumis dans le subreddit r/pettyrevenge, où les utilisateurs partagent leurs expériences de se venger froidement, ils discutent de ce qu’est exactement l’étiquette de vacances et comment ils ont enseigné une leçon à une station.

L’utilisateur de Reddit @ konijn12 a remarqué que la plupart des sièges « réservés » avec des serviettes n’étaient jamais utilisés.

Dans son message, @konijn12 explique comment, lors d’un séjour dans un complexe tout compris, ils ont eu du mal à trouver des chaises longues au bord de la plage car « la plupart des endroits étaient » pris « par des serviettes ». Finalement, après avoir trouvé un siège, « à notre grande surprise – de nombreuses chaises restent réservées presque toute la journée ou ne s’habituent jamais ».

Au lieu de perdre du temps à trouver un endroit pour s’asseoir tous les jours, le lendemain, ils ont enlevé les serviettes de deux chaises et se sont assis à la piscine pendant quatre heures avant qu’un couple n’arrive, faisant une scène à propos de Konijn à leur place. Le Redditor était tellement enragé par cela, qu’ils ont décidé de se venger.

Photo: Reddit

Le lendemain, après le petit-déjeuner, ils sont allés à la piscine et ont supprimé toutes les «réservations de serviettes».

Le complot de vengeance a finalement réussi.

« Beaucoup de gens se sont plaints et à la fin de la semaine, il y avait un signe que les serviettes sans surveillance seraient retirées », a écrit @ konijn12. « Succès ! »

Cela a déclenché un débat dans les commentaires concernant l’étiquette de vacances appropriée.

La plupart des commentaires étaient du côté de Konijn12, mais il y avait des opinions divergentes sur des détails plus petits.

Un commentateur a déclaré qu’après 15 minutes, si la chaise est inoccupée, elle devrait être à gagner. Un autre commentateur a déclaré que cela devrait se produire après 30 minutes. Les deux commentaires ont été étayés par des politiques mises en place par les complexes hôteliers dans lesquels ils ont séjourné par le passé. Étrangement, le complexe où OP a séjourné n’avait pas de politique en place pour cela jusqu’à ce qu’ils fassent quelque chose à ce sujet.

« Une petite vengeance menant à de petites plaintes menant à un changement de politique contre les plaignants est tout simplement géniale », a commenté quelqu’un.

D’autres politiques ont été discutées dans les commentaires concernant ce que les stations font avec les serviettes laissées sans surveillance.

Plusieurs commentaires ont déclaré que les centres de villégiature où ils étaient allés dans le passé mettraient les serviettes dans les objets perdus et trouvés. D’autres ont déclaré que les gérants les jetteraient dans la piscine. Ce serait très divertissant pour les invités mais c’est assez excessif. Certains hôtels ont commencé à facturer l’utilisation de la piscine pour réduire le gaspillage de chaises.

Un commentateur a décrit son expérience sur la façon dont la prise d’espace par un couple a entraîné un débat sur les «réservations». Ils ont dit « totalement entré dans un match de p-ssing avec un vieux couple parce que nous avons déplacé des chaises longues vacantes dans un espace ouvert à côté d’eux. « Ils allaient l’utiliser pour plus tard. » Ils ne sauvaient même pas les chaises. Ils essayaient de sauver l’espace ouvert. Nous n’avons pas bougé.

Selon un article de la chaîne hôtelière The Hampton Inn and Suites, l’utilisation appropriée des chaises dans une piscine de villégiature comprend « l’utilisation des chaises de piscine lorsque vous en avez besoin et ne jamais utiliser plus d’une chaise par personne dans votre groupe ». Ils conseillent également explicitement aux clients de ne pas « descendre à la piscine plus tôt dans la journée et » économiser « des chaises en y mettant des serviettes ou d’autres effets personnels ».

Bien que l’étiquette de vacances appropriée varie d’un complexe à l’autre, il est toujours sage de faire attention aux autres. Arrêtons tous d’être égoïstes et apprenons à partager.

Tarah Hickel est une écrivaine basée à Washington qui se concentre sur le divertissement et l’actualité.