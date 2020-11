Défis de la semaine 3 de Fortnite XP Xtravaganza

Bien que les 10 semaines de tâches soient terminées dans Fortnite Chapter 2: Season 4, il reste encore quelques défis à relever si vous n’avez pas atteint le maximum de votre Battle Pass. Ceux-ci ont pris forme sous la forme de défis XP Xtravanganza, qui apportent de nouvelles options de lot à terminer si vous recherchez une expérience supplémentaire. Ce sera la troisième semaine, alors assurez-vous de commencer à les faire pendant que vous le pouvez! La saison devrait se terminer le 30 novembre, vous devriez donc avoir jusque-là pour les compléter tous!

Voici un aperçu des défis que vous pouvez relever dans XP Xtravaganza Week 3:

Infliger des dégâts avec des SMG (1000, 2500, 5000)

Éliminez les robots, les cueilleurs ou les gorgers Stark (10, 25, 50)

Rechercher des coffres (10) Rechercher des boîtes de munitions (10) Recherche de gouttes d’approvisionnement (10)

Récupérez du bois, de la pierre ou du métal (1000, 1500, 2000)

Dansez sur les cinq ponts colorés en un seul match (1)

Éliminer les adversaires (20)

La plupart d’entre eux sont assez faciles à remplir et sont assez explicites. Le seul qui pourrait vous faire une pause est la danse sur cinq ponts colorés en un seul match. Ces ponts existent depuis la première saison du nouveau chapitre. Vous pouvez trouver tous les ponts avec la carte ci-dessous! Je me rends compte que c’est d’une saison antérieure, mais les emplacements sont à peu près les mêmes. De plus, cela peut vous donner un peu de nostalgie pour les premiers jours du chapitre!

Éliminer certains des différents ennemis sur la carte sera plus facile si vous utilisez simplement Stark Robots. Bien que vous puissiez en faire pas mal avec une rencontre avec Gorger, vous pouvez trouver un tas de robots Stark chez Stark Industries. Ils apparaissent également dans les différents emplacements d’atterrissage d’avion que vous rencontrerez probablement.

Tout le reste peut être complété à votre convenance. Team Rumble sera le meilleur pour les dégâts SMG, les coffres, la collecte de matériaux et même les éliminations! Je me dirigerais là-bas si vous vouliez les faire le plus rapidement possible.