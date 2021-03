Definitive Survivor Trilogy pour PC, PS4 et Xbox One

Les utilisateurs découvrent que Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy a été divulgué sur la boutique en ligne de Microsoft.

Nous apporter d’agréables surprises, c’est bien de temps en temps. C’est quelque chose avec lequel les utilisateurs qui ont découvert une prochaine version secrète ont dû se surprendre. Grâce au Microsoft Store, il a été Leaked Tomb Raider: Trilogie de survivant définitif, une compilation du redémarrage de la franchise. Ce même qui aura bientôt une série Netflix.

C’est ainsi que certains utilisateurs du site Resetera l’ont découvert. Le lien vers la page produit dans le Microsoft Store a déjà été supprimé, mais il est trop tard: le gâteau a été dévoilé. Nous pouvons garantir que le titre verra sa sortie au moins sur la famille de consoles Xbox. Il ne semble pas très fou de souligner que nous le verrons également sur PC et PS4, s’il n’y a pas d’amélioration pour la récente PS5.

La date de sortie de Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy est 18 mars prochain. Nous avons pratiquement déjà le titre entre nous.

Comme le titre l’indique, il s’agirait d’une compilation des trois jeux issus du redémarrage de Square Enix sur Tomb Raider. Cela inclurait Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Les jeux de base et leurs extensions DLC viendraient offrir l’expérience définitive. Bien sûr, aucune trace des jeux originaux cette fois. Nous devrons attendre et voir si l’entreprise lance une autre compilation avec les classiques.

La franchise est actuellement en mode veille en l’absence de grande nouvelle. Après le lancement de Shadow of the Tomb Raider il y a quelques années, nous n’avons presque aucune nouvelle sur l’avenir de la saga. La première d’une série sur Netflix a été récemment révélée, et nous pouvons ajouter un film à l’horizon, mais rien sur les jeux vidéo à venir. Il sera temps d’attendre encore un peu.