Definitive Edition, le nouveau fils de Dark Souls

Le genre soulslike est sur le point de recevoir un nouveau titre. Présentation de Pascal’s Wager: Definitive Edition.

Eh bien oui coupable, un autre nouveau jeu vidéo né dans le sillage de Dark Souls est sur le point d’atteindre nos ordinateurs. On parle de Le pari de Pascal: édition définitive, une œuvre qui n’a fait ses débuts que sur les appareils mobiles, et qui fait enfin le saut vers le PC.

Les gars de TipsWorks, ont lancé le 16 janvier 2020 un titre qui, comme tant d’autres, a bu du travail de Fromsoftware. Bien sûr, à ce moment-là, nous ne pouvions en profiter que sur nos Android et iOS. Heureusement et grâce à son énorme qualité, le studio a décidé de créer une version définitive pour compatible.

Cette édition ne sera pas non plus un simple portage du titre mobile. D’une part, les textures ont été retouchées en HD, la prise en charge de la 4K a été ajoutée et le format panoramique a également été inclus. De la même manière, la fréquence d’images sera illimitée et on pourra jouer avec la souris et le clavier si on le souhaite.

Comment pourrait-il être moins, cette version comprend tout le contenu publié par la suite. Nous avons parlé de l’extension The Tides of Oblivion, du mode de jeu Into the Dark Mist et de trois tenues supplémentaires pour chacun des personnages du jeu.

Pascal’s Wager se déroule dans un monde fantastique et sombre appelé Solas, où une étrange brume sombre a envahi les lieux. De plus, une mystérieuse maladie a infecté les gardiens de la lumière appelés Colossus.

Ce sera à nous de libérer cette terre du mal. Pour ce faire, nous pouvons choisir entre l’un des cinq protagonistes, qui ont chacun leurs propres capacités et armes.

Le lancement de ce nouveau soulslike est prévu le 12 mars prochain.

Allons-y!