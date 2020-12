Definitive Edition attaque la préservation … et notre portefeuille

Collatéral

J’anticipe le plus durement (vous me remercierez, j’imagine): je vais essayer de souligner le moins possible dans cet article pourquoi toute la question de la préservation me met sans sommeil; pourquoi est, sans aucun doute, l’un des plus gros problèmes auxquels l’industrie du jeu vidéo est actuellement confrontée. Parce que c’est quelque chose qui nous est déjà connu, et qu’il ne faut pas souligner si l’on entend commencer la semaine sans pensées intrusives qui anticipent un avenir indésirable, et parce que beaucoup a déjà été écrit, et très bien, à ce sujet. Beaucoup a également été dit; Il n’y a pas trop de semaines, j’ai moi-même visité le podcast Pixel Critic, Onda Píxel, pour aborder le problème avec Jorge G.Maciá (Espada y Pluma) et Clara Doña (TodosGamers). On en a assez d’entendre parler de préservation, de se soucier de la préservation, de proposer des solutions – qui ne vont nulle part – à la préservation. Mais quand quelqu’un semble menacer directement votre intégrité, c’est le moins que nous puissions faire; parler de préservation, penser à la préservation, critiquer la préservation.

Cette quelqu’un a, aujourd’hui, nom et prénom. Coïncidant avec la première de Dragon Quest XI: Echoes of a Lost Past – Édition définitive, Square Enix a retiré la version originale de la proposition de la vente dans les magasins numériques, redirigeant toutes les recherches vers une nouvelle édition qui, vitaminée, a un nouveau coût de 39,99 €, dans un mouvement déjà pratiqué auparavant (Âmes sombres, Pikmin 3) que des péchés paternalistes et / ou opportunistes, comme il veut être vu. « Vous, joueur, ou allez-vous être confus en achetant la « mauvaise version »« ; peut-être les deux. Indépendamment de cela, comme indiqué via Steam, « À la demande de l’éditeur, Dragon Quest XI: Echoes of a Lost Past – Digital Edition of Light n’apparaîtra pas dans le magasin Steam ou dans les recherches« .

Bien que cela continue à faire partie du problème, cette action peut ne pas sembler aussi flagrante s’il n’y avait pas de raisons très variées et valables de vouloir profiter de l’œuvre originale. Loin des lectures qu’on peut en extraire comme objet d’étude, et basé sur le fait que le déjà absent Edition de lumière Il avait un prix complètement ridicule qui lui permettait d’accéder à des joueurs avec moins de ressources, la vérité est que le titre est légèrement meilleur dans sa forme originale, car il est remodelé Édition définitive à partir d’une conversion directe de l’édition sortie en 2019 pour Nintendo Switch, présentant une densité plus élevée dans sa végétation et une qualité supérieure dans ses textures en échange de sacrifier un 60fps désormais très reconnaissant. Peut-être pour la grande majorité des joueurs l’amalgame d’avantages que l’édition définitive apporte (nouvelles histoires, musique orchestrale, mode rétro) plus que compenser cette insignifiante rétrograder, mais je suis sûr voyous de la résolution dont ils jouissent en tant qu’enfants utilisant toutes les capacités de leurs moniteurs 4K HDR, ils auraient apprécié d’avoir au moins l’option du jeu de base, d’autant plus qu’entre les deux versions, il y a une telle différence de prix.

Il est toujours pénible de signaler ce genre de mauvaise pratique, car il est facile de penser à l’énorme nombre de raisons qui peuvent lier quelqu’un à un certain produit. Bien que cette version définitive être là et autoriser l’accès au contenu similaire à l’original, Nous ne pourrons plus jamais profiter de la même expérience que nous avons faite en 2018. Rejouer Dragon Quest XI aujourd’hui ne sera pas rejouer; comme beaucoup, le redécouvrir. Et bien que le cas de ce RPG n’amène pas beaucoup à mettre la main sur la tête, il perpétue une tendance qu’il faut arrêter, et qu’il faut arrêter maintenant. Je ne veux pas vivre dans un futur où la seule façon de profiter Final Fantasy X être à travers un remasteriser pour PS5.