Défilé du skipper de loisir: plusieurs partisans de Trump font naufrage

Pas mal de propriétaires de bateaux défilant au Texas sur le lac Travis. Le grand nombre de participants fait bouger l’eau. Pour de nombreux capitaines de loisir, cela se transforme en mer agitée. Beaucoup de voyages se terminent au fond du lac.

Plusieurs bateaux étaient en détresse lors d’un défilé de bateaux au Texas en soutien à la campagne présidentielle de l’actuel Donald Trump. Lors du défilé sur le lac Travis, au nord-ouest de la ville d’Austin, plusieurs bateaux ont coulé plein d’eau et quelques-uns ont même coulé, a tweeté le bureau du shérif du district de Travis. Les blessés ou autres urgences médicales n’ont pas été signalés.

Il n’y a aucune preuve de sabotage comme cause des accidents, a déclaré la porte-parole du shérif, Kirsten Dark. Des photos publiées sur Twitter montraient des bateaux arborant des drapeaux pro-Trump dans des eaux troubles. Les hautes vagues peuvent avoir été causées par le grand nombre de bateaux et de navires sur le lac. Sur Facebook, plus de 2500 utilisateurs ont indiqué qu’ils participaient au défilé de bateaux. Selon les autorités, la parade mesurait entre trois et cinq kilomètres.

La porte-parole du gouvernement, Dark, a confirmé que ses bateaux naviguaient sur le lac Travis. “Certains étaient pleins d’eau, certains étaient bloqués, certains ont chaviré – toutes sortes de choses se sont produites”, a-t-elle ajouté. Le nombre de bateaux coulés doit encore être vérifié. Le président républicain américain Trump se présentera contre le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden le 3 novembre.